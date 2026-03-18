Компания JONSBO представила компактный компьютерный корпус D33 WOOD с решёткой фронтальной панели из натурального дерева, сообщает Guru3D. Это корпус формата MicroATX с современным дизайном и продуваемой конструкцией. Компания выпустит варианты в чёрной и белой расцветке.

Основной ориентир — пользователи, которым необходимо сбалансированное интерьерное решение. Отличительной особенностью JONSBO D33 WOOD является деревянная решётка передней панели, которая выделяет корпус на фоне множества типичных решений с металлическими или пластиковыми панелями.

Внутренняя компоновка корпуса позволяет собрать на его основе компактную мощную систему с материнской платой формата MicroATX или Mini-ITX, включая новые модели с тыльным подключением кабелей.

Максимальная длина совместимых видеокарт составляет 435 мм, также в корпус поместятся процессорные кулеры высотой до 172 мм и радиаторы жидкостных систем охлаждения типоразмера 360 мм. На верхнюю и нижнюю панель корпуса можно установить по три 120-мм вентилятора, два вентилятора на переднюю и один на заднюю. Корпус позволяет установить два диска формата 3,5 или 2,5 дюйма.

На передней панели корпуса присутствуют один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.0, комбинированный аудиоразъём. Размеры JONSBO D33 WOOD составляют 238,2×455×368,4 мм, а его вес 6,7 кг. Цены, сроки начала продаж и региональная доступность не уточняются.