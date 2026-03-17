Модифицированная версия Antec Flux Pro.

Тайваньская компания Antec и австрийская Noctua объединили усилия для создания улучшенной версии компьютерного корпуса Antec Flux Pro под названием Noctua Edition. Сегодня корпус официально представили, в Европе рекомендованная цена составляет €399,90, а в США – $399,90, как сообщает TechPowerUp.

«Flux Pro по праву заслужил высокую оценку за исключительную бесшумность охлаждения, поэтому он был очевидным кандидатом для этого проекта», — заявил генеральный директор Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). Установка флагманских вентиляторов Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2 обеспечивает ещё более низкий уровень шума — Noctua Edition идеальная основа для сверхтихих высокопроизводительных сборок.

Модификации Noctua Edition снизили уровень шума на величину до 8 дБА при сохранении температуры внутренних компонентов на сопоставимом уровне. Преимущественно это стало возможным благодаря новейшим вентиляторам Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2. Скорость вращения соседних вентиляторов смещена, чтобы избежать нежелательных гармонических явлений, таких как вибрация и гул. Вентиляторы крепятся с помощью винтов или входящих в комплект антивибрационных креплений NA-AV4.

Также в Antec Flux Pro Noctua Edition установлен концентратор для вентиляторов NA-FH1, а внешне корпус отличается наличием тёмно-коричневых акцентов на панелях, коричневых силиконовых уплотнителей и логотипов Noctua.