Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
Модифицированная версия Antec Flux Pro.

Тайваньская компания Antec и австрийская Noctua объединили усилия для создания улучшенной версии компьютерного корпуса Antec Flux Pro под названием Noctua Edition. Сегодня корпус официально представили, в Европе рекомендованная цена составляет €399,90, а в США – $399,90, как сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Noctua (и далее)

«Flux Pro по праву заслужил высокую оценку за исключительную бесшумность охлаждения, поэтому он был очевидным кандидатом для этого проекта», — заявил генеральный директор Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). Установка флагманских вентиляторов Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2 обеспечивает ещё более низкий уровень шума — Noctua Edition идеальная основа для сверхтихих высокопроизводительных сборок.

Модификации Noctua Edition снизили уровень шума на величину до 8 дБА при сохранении температуры внутренних компонентов на сопоставимом уровне. Преимущественно это стало возможным благодаря новейшим вентиляторам Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2. Скорость вращения соседних вентиляторов смещена, чтобы избежать нежелательных гармонических явлений, таких как вибрация и гул. Вентиляторы крепятся с помощью винтов или входящих в комплект антивибрационных креплений NA-AV4.

Также в Antec Flux Pro Noctua Edition установлен концентратор для вентиляторов NA-FH1, а внешне корпус отличается наличием тёмно-коричневых акцентов на панелях, коричневых силиконовых уплотнителей и логотипов Noctua.

#системы охлаждения #noctua #antec #корпуса для компьютеров
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
21:04
На помойке места уже нету, всё завалено его бесполезными ровесниками от Интел. А этот процессор настолько знаменит, даже среди синюков, что заслуживает памятник))
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
hohloeb
20:44
ну тут совсем без вариантов уже: любой хейтер однозначно просто завистливый амудешник. без такого феноменального преображения рендеринга играть уже невозможно будет.
Bethesda назвала демоверсию DLSS 5 «очень предварительным вариантом»
hohloeb
20:39
разумно для нейронок отдельную память выпускать, а потребительскую оставить в покое.
Samsung показала новое поколение памяти HBM4E с 48 ГБ на стек и скоростью 16 Гбит/с
hohloeb
20:35
амдшная fsr даже сто интераций не помогут, всегда будут в догоняющих в лучшем случае, пока нвидия двигает технологии вперёд.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
hohloeb
20:32
ты просто отсталый, такие ещё в совке топили против наступления эры цифровизации, что кибернетика зло, в итоге утопился совок, а цифровизация везде и всюду. так и тут, пока отсталые остаются на обочин...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
salexa
20:02
«Запретная планета» смотрел раза 3 .на уровне,...остальное шлак шлаковый
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
Китя.
18:46
Это слезы амудэ. как нет нейронки у них не в процессорах не в видеокартах.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Татьяна Батьковна
18:44
А содержать людей по мнению Маска кто будет, если работу будут выполнять роботы?
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Артем Павлов
18:36
Здорово, только к ИИ это никакого отношения не имеет
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Евгений Зырянов
18:34
Я роботов ремонтирую.
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter