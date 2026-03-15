Предположительно, это модификация Antec Flux Pro Noctua Edition.

Компания Noctua опубликовала в социальной сети X (заблокирована в РФ) тизер компьютерного корпуса: «… пора подготовиться к финальному элементу, который станет последним штрихом в создании вашей бесшумной системы». В Tom’s Hardware полагают, что это может быть корпус Antec Flux Pro Noctua Edition, впервые представленный на выставке Computex 2025.

Источник изображения: Noctua

Может быть интересно

Вероятно, в левой части опубликованного изображения показана верхняя панель корпуса с набором портов ввода-вывода, кнопками включения, перезагрузки и управления вентиляторами. Панель с деревянной отделкой и сеткой сложной конфигурации, расположенная на изображении справа, может быть фронтальной панелью нового корпуса. Детали компания пока не уточняет.

Отвечая на вопросы в комментариях к публикации, представители Noctua подтвердили, что корпус будет оснащаться стеклянной боковой панелью. От перфорированной панели отказались после неудовлетворительных результатов тестов: «… перфорированные боковые панели могут давать неоднозначные результаты из-за повышенного уровня шума и резонансных явлений. Корпус Flux Pro и без того очень эффективно подаёт свежий воздух к видеокарте через вентиляторы, расположенные на кожухе блока питания …», — отметили в Noctua, косвенно подтвердив, что новинкой является модификация корпуса Antec Flux Pro.

Журналист Tom’s Hardware добавил, что в комплект выставочной версии Antec Flux Pro Noctua Edition входили четыре вентилятора Noctua NF-A14x25 G2, два NF-A12x25 G2 и концентратор NA-FH1. Всего в корпус можно установить 12 вентиляторов. В числе прочих особенностей: крепление iSHIFT для поворота блока питания разъёмами к боковой стенке.

На момент написания неизвестно, когда планируется выпустить корпус и сколько он будет стоить. Оригинальная версия Antec Flux Pro за рубежом продаётся по цене около 180 $.