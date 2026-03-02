Американский офис Lenovo подтвердил это журналисту издания PCWorld.

Сотрудник издания PCWorld Адам Патрик Мюррей (Adam Patrick Murray) получил официальное подтверждение от представителей американского подразделения компании Lenovo о том, что производство портативных игровых компьютеров Legion Go не прекращено, устройства будут поддерживаться и получать обновления драйверов и BIOS до октября 2029 года. Ранее в Интернете появились слухи о прекращении поддержки игровых КПК и прочих систем с гибридными процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme, включая Lenovo Legion Go.

Источник изображения: Lenovo Источник изображения: The Full Nerd Network, PCWorld, YouTube

Тем не менее, это не означает поддержку «первого дня» или быстрых обновлений драйверов для интегрированной графики, отмечают авторы VideoCardz.com, на момент написания оригинальной новости последнее обновление драйверов для графики AMD в разделе поддержки Legion Go датируется 1 сентября 2025 года. График выпуска драйверов для OEM-решений редко соответствует графику выпуска драйверов для настольных видеокарт. Использование официальных драйверов с сайта AMD возможно, но без проверки совместимости производителем конкретного устройства может принести различные проблемы.

