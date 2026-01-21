Сайт Конференция
molexandr
Операционную систему Bazzite адаптируют для портативного игрового компьютера GPD WIN 5
Проблемы уже активно исправляют.

Операционную систему Bazzite адаптируют для портативного игрового компьютера GPD WIN 5, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление представителя GPD на портале Reddit.

Источник изображения: GPD

Bazzite — это операционная система семейства Linux для любителей игр, созданная на основе дистрибутива Fedora Atomic в рамках проекта Universal Blue. Bazzite поставляется с предустановленным приложением Steam и в числе прочего отличается наличием игрового режима, адаптированного под игровые контроллеры. На портативных устройствах игровой режим Bazzite по удобству и возможностям сравнивают с операционной системой SteamOS от Valve.

Судя по комментариям владельцев GPD WIN 5, на текущий момент существует достаточное количество проблем с работой Bazzite на устройстве, но они постепенно исправляются в сотрудничестве с разработчиком дистрибутива. Один из пользователей сообщил, что недавнее обновление исправило проблемы с Wi-Fi, также в исходный код уже внедряют исправления для нормализации работы микрофона. Среди прочих комментариев есть жалобы на качество звука, сбои при выходе из режима сна и неработающие кнопки на задней панели.

Безусловно, предстоит ещё много работы, но в целом Bazzite уже работает на GPD WIN 5 и работает достаточно неплохо, отмечают в VideoCardz.

Игровой КПК GPD WIN 5 является производительным устройством флагманского уровня. Он построен на базе платформы AMD Ryzen AI Max (Strix Halo) и оснащается 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Флагманская конфигурация сочетает 16-ядерный Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S и 128 ГБ оперативной памяти. Компьютеры продаются с предустановленной Windows 11, но, по всей видимости, немало владельцев хотят перейти на игровые дистрибутивы Linux, в частности, Bazzite.

#linux #игровые кпк #gpd win 5 #bazzite
Источник: videocardz.com
