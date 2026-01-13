Сайт Конференция
molexandr
Intel Core Ultra 9 290K Plus был протестирован в Geekbench и опередил 285K до 9%
Процессоры не представили на CES 2026, по всей видимости, их подготовка продолжается.

Вопреки ожиданиям, компания Intel не представила на выставке CES 2026 обновление для своей актуальной настольной платформы LGA 1851. По всей видимости, обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh представят позже: нет никакой информации об их отмене, в Интернете продолжают появляться тесты новинок.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

В базе данных Geekbench обнаружили свежие результаты Core Ultra 9 290K Plus, сообщает VideoCardz. Будущий флагман семейства показал неплохой прирост производительности относительно средних результатов 285K, с поправкой на то, что архитектуры и количество ядер в новом процессоре не изменились.

В рассматриваемом отчёте Intel Core Ultra 9 290K Plus набрал 3456 баллов в одноядерных и 24610 баллов в многоядерных тестах бенчмарка Geekbench версии 6.5. Эти оценки до 9% превышают средние результаты 285K. Процессор тестировался на материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE в комплекте с оперативной памятью DDR5-8000. Как видно, конфигурация продвинутая, неизвестно, продемонстрировал ли 290K Plus преимущество в стоке или имел место разгон. По крайней мере, максимальная тактовая частота процессора 5,8 ГГц, указанная в отчёте, предположительно, соответствует стандартным спецификациям.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

Ранее в Geekbench отметился Core Ultra 7 270K Plus с результатами 3235 и 21368 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Этот процессор тоже получил флагманскую 24-ядерную конфигурацию с сочетанием производительных P- и эффективных E-ядер по формуле 8P+24E. Это объясняет, почему оценки 270K Plus, 285K и 290K Plus отличаются незначительно. По сути процессоры отличаются тактовыми частотами и наличием дополнительного «буста» Thermal Velocity Boost (TVB) в моделях Core Ultra 9.

В отличие от 290K Plus, процессоры 270K Plus и 250K Plus считаются самыми интересными вариантами для обновления. По сравнению со своими предшественниками эти модели получили больше ядер. Как уже было отмечено выше, 270K Plus оснащается 24-ядерной конфигурацией вместо 20-ядерной в 265K, а 250K Plus — 18-ядерной конфигурацией вместо 14-ядерной в 245K. Кроме этого, новые процессоры должны поддерживать более быструю память из коробки, модули DDR5-7200 CUDIMM, отличаться наличием ряда оптимизаций.

Официально сроки выхода новых процессоров остаются неизвестными. Возможно, их представят после начала продаж AMD Ryzen 7 9850X3D, дата выхода которого неофициально стала известна сегодня.

#intel #процессоры #lga 1851 #arrow lake-s refresh
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter