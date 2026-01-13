Вопреки ожиданиям, компания Intel не представила на выставке CES 2026 обновление для своей актуальной настольной платформы LGA 1851. По всей видимости, обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh представят позже: нет никакой информации об их отмене, в Интернете продолжают появляться тесты новинок.
В базе данных Geekbench обнаружили свежие результаты Core Ultra 9 290K Plus, сообщает VideoCardz. Будущий флагман семейства показал неплохой прирост производительности относительно средних результатов 285K, с поправкой на то, что архитектуры и количество ядер в новом процессоре не изменились.
В рассматриваемом отчёте Intel Core Ultra 9 290K Plus набрал 3456 баллов в одноядерных и 24610 баллов в многоядерных тестах бенчмарка Geekbench версии 6.5. Эти оценки до 9% превышают средние результаты 285K. Процессор тестировался на материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE в комплекте с оперативной памятью DDR5-8000. Как видно, конфигурация продвинутая, неизвестно, продемонстрировал ли 290K Plus преимущество в стоке или имел место разгон. По крайней мере, максимальная тактовая частота процессора 5,8 ГГц, указанная в отчёте, предположительно, соответствует стандартным спецификациям.
Ранее в Geekbench отметился Core Ultra 7 270K Plus с результатами 3235 и 21368 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Этот процессор тоже получил флагманскую 24-ядерную конфигурацию с сочетанием производительных P- и эффективных E-ядер по формуле 8P+24E. Это объясняет, почему оценки 270K Plus, 285K и 290K Plus отличаются незначительно. По сути процессоры отличаются тактовыми частотами и наличием дополнительного «буста» Thermal Velocity Boost (TVB) в моделях Core Ultra 9.
В отличие от 290K Plus, процессоры 270K Plus и 250K Plus считаются самыми интересными вариантами для обновления. По сравнению со своими предшественниками эти модели получили больше ядер. Как уже было отмечено выше, 270K Plus оснащается 24-ядерной конфигурацией вместо 20-ядерной в 265K, а 250K Plus — 18-ядерной конфигурацией вместо 14-ядерной в 245K. Кроме этого, новые процессоры должны поддерживать более быструю память из коробки, модули DDR5-7200 CUDIMM, отличаться наличием ряда оптимизаций.
Официально сроки выхода новых процессоров остаются неизвестными. Возможно, их представят после начала продаж AMD Ryzen 7 9850X3D, дата выхода которого неофициально стала известна сегодня.