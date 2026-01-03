Компания ASUS представила профессиональную материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE для процессоров AMD AM5, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ASUS

Плата выполнена в форм-факторе microATX и отличается компоновкой, редкой для потребительского рынка: процессорный сокет и компоненты вокруг него как бы повернули на 90 градусов против часовой стрелки. Такая компоновка чаще встречается в серверных решениях, но Pro WS B850M-ACE SE предназначена для широкого круга потребителей, плата подойдёт для сборки профессиональных систем, небольших серверов или рабочих станций.

Источник изображения: ASUS

ASUS Pro WS B850M-ACE SE поддерживает весь спектр процессоров AMD для платформы AM5, включая потребительские процессоры серии Ryzen, процессоры серии Ryzen PRO для корпоративных систем и серверные процессоры EPYC 4005. Плата также поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 UDIMM.

Источник изображения: ASUS

Среди специфических возможностей: интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface) для удалённого мониторинга и управления (реализовано на базе чипа ASPEED AST2600), поддержка серверных твердотельных накопителей с интерфейсом U.2 Gen 3 и разъём MCIO (PCIe Gen 4) для подключения твердотельных накопителей NVMe и других совместимых устройств.

Кроме этого, плата оснащается двумя разъёмами M.2 для накопителей формата 2280 с поддержкой PCIe Gen 5 и четырьмя портами SATA. Также на плате предусмотрен внутренний слот microSD для хранения ключей доступа.

В числе прочих особенностей: три сетевых адаптера со скоростью от 1 до 10 Гбит/с, наличие одного USB 3.2 Gen 2x2 и двух Gen 2 Type-C разъёмов на задней панели, видеовыходы HDMI и DisplayPort для интегрированной графики процессора и D-Sub от чипа IPMI.

Ожидается, что в США цена материнской платы ASUS Pro WS B850M-ACE SE составит около 400 $.