ASRock впервые выпускает СЖО для процессоров.

Компания ASRock анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) для процессоров и другие новинки, которые будут представлены на выставке CES 2026. ASRock впервые выпускает СЖО и для компании это будет большой дебют с различными моделями во всех основных линейках продуктов, включая Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger, Pro и WS. Флагманские модели оснащены большими ЖК-дисплеями, а также вентиляторами с двойными шарикоподшипниками и крыльчаткой из LCP-пластика (Liquid Crystal Polymer).

Другим примечательным анонсом ASRock является презентация новой линейки материнских плат Rock Series. В этих платах компания видит комплексные и надёжные решения с простым и лаконичным оформлением по доступной цене. Первыми моделями в линейке станут материнские платы формата ATX и mATX с чипсетами AMD B850 и Intel B860.

Также ASRock планирует представить флагманские и субфлагманские OLED мониторы для игр. В линейке Taichi появятся 27-дюймовые двухрежимные WOLED и QD-OLED модели с максимальным разрешением 4K или 2K и максимальной частотой обновления до 540 Гц. Среди прочего заявлена сертификация VESA DisplayHDR True Black и повышенная точность цветопередачи. В линейке Phantom Gaming ожидаются 27-дюймовые 2K мониторы с дисплеями QD-OLED и максимальной частотой обновления 240 Гц. Некоторые модели будут отличаться наличием порта USB Type-C, который можно использовать для вывода изображения и обратной подачи питания мощностью до 65 Вт.

Пополнение ожидается и в ассортименте видеокарт, ASRock готовит премиальную модель AMD Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC в белом цвете. Эта видеокарта оснащается белой печатной платой, ЖК-дисплеем и настраиваемой ARGB-подсветкой.

Компания продолжает развивать фирменные линейки блоков питания и готовит совершенно новые модели Phantom Gaming SFX и Steel Legend Platinum мощностью от 850 до 1200 Вт. В списке особенностей сертификация 80 PLUS и Cybenetics, наличие датчиков температуры в штекерах кабелей питания 12V-2x6 со стороны видеокарты.

Наконец, ASRock представит две компактные рабочие станции DeskSlim объёмом 4,9 литра: DeskSlim B760 и DeskSlim X600. Компьютеры поддерживают процессоры мощностью до 120 Вт и низкопрофильные двухслотовые дискретные видеокарты. Для установки видеокарт система оснащена полноценным слотом PCI-E с поддержкой PCIe 5.0 x16.

Выставка CES 2026 пройдёт с 6 по 9 января.