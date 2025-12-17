Сайт Конференция
molexandr
AMD выпустит Radeon RX 9060 XT LP 16 ГБ со сниженным лимитом мощности
Новая модель появилась на глобальном сайте компании.

На официальном сайте AMD обнаружили видеокарту Radeon RX 9060 XT LP, сообщает VideoCardz. Это новый вариант оригинальной модели RX 9060 XT 16 ГБ со сниженным энергопотреблением. Обозначение LP расшифровывается как Low Power.

Источник изображения: AMD

Видеокарта появилась на международном сайте AMD, что оставляет надежды на её широкую доступность. На момент написания спецификации, указанные на сайте AMD, могут быть неточными. Если верить официальной информации, полная мощность видеокарты (Total Board Power, TBP) была снижена со 182 до 140 Вт. При этом вычислительная производительность незначительно снизилась на 2…2,5% и составляет 25 триллионов операций одинарной точности, что эквивалентно снижению максимальной тактовой частоты графического процессора на 80 МГц.

Подробные характеристики видеопамяти пока неизвестны. Энергопотребление можно было снизить, установив более медленные чипы GDDR6, что в условиях дефицита кажется вполне вероятным вариантом.

Для дополнительного питания видеокарта по-прежнему оснащается одним 8-контактным разъёмом PCIe, не изменились и рекомендации по мощности блока питания — в AMD рекомендуют блоки мощностью от 450 Вт.

Когда новая модель появится в продаже, сколько будет стоить — на эти и другие вопросы ответов пока нет. Стоит ожидать, что видеокарта появится в продаже в ближайшие недели.

Первоначально AMD представила RX 9060 XT в вариантах с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. Модели с большим объёмом видеопамяти считаются более предпочтительным выбором для игр, поскольку 8 ГБ уже не хватает для сложных сценариев с трассировкой лучей, сглаживанием или для более высоких разрешений, чем 1080p. В AMD позиционировали RX 9060 XT 8 ГБ, как видеокарту для достижения высокой частоты кадров в многопользовательских и киберспортивных играх, которые обычно не отличаются передовой графикой, чтобы привлечь как можно больше пользователей, включая обладателей не самых мощных компьютеров.

Оригинальная RX 9060 XT оснащается графическим процессором Navi 44 с конфигурацией из 32 вычислительных блоков и 2048 потоковых процессоров. Графический процессор работает с повышением тактовой частоты до 3130 МГц в режиме ускорения. Видеопамять подключена к GPU с помощью 128-битной шины. Используются чипы GDDR6 с тактовой частотой 2500 МГц. Общая пропускная способность памяти 320 Гбайт в секунду.

#amd #видеокарты #rdna 4 #выбор видеокарты #radeon rx 9000 #игровые видеокарты
Источник: videocardz.com
