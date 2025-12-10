Сайт Конференция
Moleculo
Компания AMD официально представила технологии FSR Redstone для видеокарт Radeon RX 9000
Три из четырёх уже можно оценить в играх.

Компания AMD официально представила технологии FSR Redstone для видеокарт AMD Radeon RX 9000, сообщает ComputerBase. Одновременно с этим обновлением AMD изменяет именование некоторых технологий набора и выпускает комплект разработчика ПО для интеграции новых технологий в игры.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Технологию масштабирования FSR Super Resolution переименовали в FSR Upscaling. Что касается цифровых обозначений, с выходом FSR Redstone они больше не используются в явном виде. При включении той или иной технологии будет задействована её лучшая версия из тех, что поддерживаются на видеокарте пользователя.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Например, активация FSR Upscaling на видеокартах RX 9000 задействует самые современные библиотеки версии 4.0.2, а на видеокартах RX 7000 и 6000 — библиотеки 3.1. Сразу стоит отметить, что на момент написания не появилось никакой официальной информации о поддержке FSR 4 на видеокартах RDNA 3 и 2. А что касается ранее анонсированного улучшения качества масштабирования, изменения уже внедрили при обновлении FSR до версии 4.0.2.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

С выходом FSR Redstone становится доступна генерация кадров с применением искусственного интеллекта. До сегодняшнего дня на видеокартах AMD была доступна только алгоритмическая генерация кадров FSR 3.1 Frame Generation, даже на новейших видеокартах RX 9000 в составе набора FSR 4. Только с выходом FSR Redstone появилась обновлённая ML-версия генератора кадров на базе машинного обучения (Machine Learning, ML), которая теперь просто называется FSR Frame Generation. Новый алгоритм доступен только на видеокартах серии Radeon RX 9000 и пока поддерживает только однокадровую генерацию, т.е. режим x2 в терминологии NVIDIA. Примечательно, что генерация FSR Frame Generation не привязана к технологии снижения задержки Anti-Lag 2, последняя может поддерживаться игрой опционально.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Совершенно новые возможности FSR Redstone — это FSR Ray Regeneration и FSR Radiance Cache. Первая является фирменным шумоподавителем AMD, а вторая — алгоритмом для предсказания распространения света при трассировке лучей и трассировке пути вместо выполнения сложных и ресурсоёмких вычислений. Обе технологии используют для работы предварительно обученные нейросети. Как ожидается, FSR Ray Regeneration и FSR Radiance Cache повысят качество изображения, обеспечивая сопоставимый или даже более высокий уровень производительности.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Таким образом, владельцам видеокарт AMD Radeon RX 9000 уже доступны обновлённые технологии масштабирования FSR Upscaling и генерация кадров FSR Frame Generation. Генерация может быть включена в драйверах для всех игр, поддерживающих FSR 3.1.4. Технология FSR Ray Regeneration уже доступна в Call of Duty: Black Ops 7. Первые игры с поддержкой FSR Radiance Cache, как ожидается, появятся в 2026 году. В частности, обновление получит Warhammer 40000: Darktide.

Источники: ComputerBase; PCGamer; Wccftech.

#amd #видеокарты #radeon rx 9000 #fsr redstone
