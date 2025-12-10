Три из четырёх уже можно оценить в играх.

Компания AMD официально представила технологии FSR Redstone для видеокарт AMD Radeon RX 9000, сообщает ComputerBase. Одновременно с этим обновлением AMD изменяет именование некоторых технологий набора и выпускает комплект разработчика ПО для интеграции новых технологий в игры.

Источник изображения: AMD, PCGamer, Wccftech

Технологию масштабирования FSR Super Resolution переименовали в FSR Upscaling. Что касается цифровых обозначений, с выходом FSR Redstone они больше не используются в явном виде. При включении той или иной технологии будет задействована её лучшая версия из тех, что поддерживаются на видеокарте пользователя.

Например, активация FSR Upscaling на видеокартах RX 9000 задействует самые современные библиотеки версии 4.0.2, а на видеокартах RX 7000 и 6000 — библиотеки 3.1. Сразу стоит отметить, что на момент написания не появилось никакой официальной информации о поддержке FSR 4 на видеокартах RDNA 3 и 2. А что касается ранее анонсированного улучшения качества масштабирования, изменения уже внедрили при обновлении FSR до версии 4.0.2.

С выходом FSR Redstone становится доступна генерация кадров с применением искусственного интеллекта. До сегодняшнего дня на видеокартах AMD была доступна только алгоритмическая генерация кадров FSR 3.1 Frame Generation, даже на новейших видеокартах RX 9000 в составе набора FSR 4. Только с выходом FSR Redstone появилась обновлённая ML-версия генератора кадров на базе машинного обучения (Machine Learning, ML), которая теперь просто называется FSR Frame Generation. Новый алгоритм доступен только на видеокартах серии Radeon RX 9000 и пока поддерживает только однокадровую генерацию, т.е. режим x2 в терминологии NVIDIA. Примечательно, что генерация FSR Frame Generation не привязана к технологии снижения задержки Anti-Lag 2, последняя может поддерживаться игрой опционально.

Совершенно новые возможности FSR Redstone — это FSR Ray Regeneration и FSR Radiance Cache. Первая является фирменным шумоподавителем AMD, а вторая — алгоритмом для предсказания распространения света при трассировке лучей и трассировке пути вместо выполнения сложных и ресурсоёмких вычислений. Обе технологии используют для работы предварительно обученные нейросети. Как ожидается, FSR Ray Regeneration и FSR Radiance Cache повысят качество изображения, обеспечивая сопоставимый или даже более высокий уровень производительности.

Таким образом, владельцам видеокарт AMD Radeon RX 9000 уже доступны обновлённые технологии масштабирования FSR Upscaling и генерация кадров FSR Frame Generation. Генерация может быть включена в драйверах для всех игр, поддерживающих FSR 3.1.4. Технология FSR Ray Regeneration уже доступна в Call of Duty: Black Ops 7. Первые игры с поддержкой FSR Radiance Cache, как ожидается, появятся в 2026 году. В частности, обновление получит Warhammer 40000: Darktide.

Источники: ComputerBase; PCGamer; Wccftech.