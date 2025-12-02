А также дополнительными настройками.

Оверклокер Инь Чжипин (Yin Zhiping) опубликовал на платформе bilibili видео с демонстрацией нового UEFI BIOS для материнских плат GIGABYTE, сообщает ресурс VideoCardz. Несколько изображений обновлённого интерфейса были опубликованы в сентябре, но на видео новый BIOS демонстрируется впервые. Это неофициальная публикация, которую следует рассматривать как неподтверждённую утечку, отметили авторы ресурса.

Источник изображения: 胆小鬼尹志平, bilibili

Наиболее заметное изменение — это компоновка. Сплошной вертикальный список параметров заменили на два вертикальных столбца, что должно упростить навигацию, сократив время на прокрутку. GIGABYTE группирует ключевые настройки DRAM и напряжения на одной странице DRAM OC, поэтому пользователям больше не нужно переключаться между несколькими меню.

Источник изображения: 胆小鬼尹志平, bilibili

Справа на информационной панели теперь отображается гораздо больше данных, включая рабочие напряжения различных компонентов: такие параметры как VDDIO (IMC), VDDP, VSOC, а также DRAM VDD, VDDQ и VPP. Расширенный мониторинг может зависеть от наличия дополнительных встроенных контроллеров, которые обычно устанавливаются только на платы среднего и высокого класса.

Источник изображения: 胆小鬼尹志平, bilibili

Похоже, что оверклокер под псевдонимом Hicookie, сотрудничающий с компанией GIGABYTE, внёс свой вклад в дизайн нового BIOS. В интерфейсе появился индикатор Cookie Score, которым оценивается качество процессора. На предыдущих материнских платах эта функция называлась Bisquits AI. Некоторые функции настройки процессора, такие как X3D 2.0 и PBO, объединены в раздел с названием Black Technology.

Источник изображения: 胆小鬼尹志平, bilibili

Источник изображения: 胆小鬼尹志平, bilibili

Несоответствия были замечены в отображении версии BIOS, кодовом обозначении сборки, напряжениях — это ставит под сомнение достоверность утечки. Если допустить, что информация является подлинной, владельцы плат GIGABYTE вскоре смогут получить новый UEFI BIOS с обновлённым интерфейсом, расширенным мониторингом и несколькими новыми функциями для разгона.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Ранее сегодня сообщалось о выпуске материнских плат GIGABYTE B860M DS3H второй ревизии. Хотя эти платы относятся к продуктам среднего класса для массового сегмента, ревизии 2.0 и 2.2 оснастили оребренными радиаторами с тепловой трубкой для охлаждения подсистемы питания. Прошлые ревизии оснащались экструдированными алюминиевыми радиаторами без тепловой трубки. Также платы поддерживают PCIe 5.0 для видеокарты и основного M.2 накопителя.