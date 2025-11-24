Мощная подсистема питания, поддержка быстрой DDR5 с разгоном, PCIe Gen 5 для видеокарт и твердотельных накопителей.

Заблаговременно стали известны характеристики материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX. Официальная брошюра сообщает о наличии на плате продвинутой подсистемы питания, поддержке быстрой оперативной памяти DDR5 и широкой поддержке PCIe Gen 5 для видеокарт и твердотельных накопителей. Отмечается наличие системы OC Engine с тактовым генератором и более ёмкой микросхемы BIOS, которая оснащена 64 МБ памяти.

Источник изображения: MSI

В состав подсистемы питания MSI MEG X870E ACE MAX входят 21 дроссель (схема 18+2+1) и 110-амперные транзисторы DrMOS. Для установки оперативной памяти DDR5 предусмотрено четыре слота DIMM. Заявлена поддержка разгона до 8400 МТ/с и выше. Плата позволяет установить пять твердотельных накопителей M.2, два слота поддерживают PCIe Gen 5 x4, три слота — PCIe Gen4 x4. Поддержка PCIe Gen 5 есть у основного слота PCI-Express для установки видеокарты, а также двух вспомогательных слотов с количеством линий 8 и 4. Среди портов на задней панели присутствуют два USB4 с максимальной скоростью передачи данных 40 Гбит/с.

Источник изображения: MSI

В процессорах AMD AM5 для настольных ПК реализована поддержка до 24 линий PCIe Gen 5, в то время как конфигурация материнской платы требует не менее 28 линий без учёта контроллера USB4 ASM4242. Таким образом, плата использует мультиплексирование линий PCIe для распределения пропускной способности между некоторыми слотами PCIe Gen 5 и устройствами, отмечают в VideoCardz.

Также MSI оснастила MEG X870E ACE MAX двумя проводными сетевыми адаптерами со скоростью до 10 и 5 Гбит/с, беспроводным адаптером Wi-Fi 7, продвинутым встроенным аудио с цифро-аналоговым преобразователем и усилителем.

Отдельное внимание уделяется увеличенному объёму памяти микросхемы BIOS. Такими микросхемами MSI оснащает обновлённые материнские платы MAX и EVO. Так поступает не только MSI, но и другие производители материнских плат. Увеличенный объём памяти позволит реализовать на платах поддержку новых функций и интегрировать минимальный набор драйверов для первоначальной установки операционной системы. Также считается, что увеличенный объём памяти позволит избежать сложностей при обновлении программного обеспечения плат для поддержки будущих процессоров AMD с ядрами Zen 6.