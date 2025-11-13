Но дату начала продаж пока так и не озвучили

Журналисты французского издания Frandroid побывали в штаб-квартире AYANEO в Китае, где генеральный директор компании Артур Чжан (Arthur Zhang) вживую продемонстрировал новый флагманский игровой компьютер NEXT II. Это одна из самых больших портативных игровых консолей из когда-либо выпущенных этим брендом.

Источник изображения: Frandroid, YouTube

Официально размеры и вес NEXT II пока не разглашаются. По оценке журналистов, новый игровой КПК не меньше и не легче KUN — флагмана AYANEO двухлетней давности с процессором AMD Ryzen 7 7840U. Преемник может оказаться даже больше и тяжелее: у него больше экран и массивнее система охлаждения.

Источник изображения: Frandroid, YouTube

Систему охлаждения AYANEO NEXT II показали на прошлой неделе. В ней используется крупный радиатор и два вентилятора — охлаждать придётся гибридный процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с мощностью, настраиваемой в диапазоне от 45 до 120 Вт.

В AYANEO пока не подтвердили дату выхода NEXT II. По предположениям, в этом году устройство могут представить в рамках краудфандинга, а в свободной продаже игровой КПК стоит ожидать в 2026 году.