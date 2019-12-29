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Обзор линейки SSD дисков производителя Azerty бюджетного ценового диапазона.

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Обзор линейки SSD дисков производителя Azerty бюджетного ценового диапазона.

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Hello darkness, my old friend
 I’ve come to talk with you again

© Beatles– The Sound of Silence.

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Вступление.

В этом обзоре хотелось рассмотреть несколько вопросов, возникших после написания прошлого обзора. Вопросы такие:

  • Есть ли прямая зависимость скорости диска от его объема.
  • Как обстоит дело при работе диска с большим объемом файлов.
  • Как сильно снижается скорость диска при работе диска с объемами информации, превышающими размер так называемого SLC-буфера.

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Дисков из предыдущего обзора у меня больше нет, поэтому новые взял из той серии, что лучше всего показала себя в предыдущем обзоре. Я купил партию дисков (благо есть куда потом их пристроить) производителя Azerty, модели BR всех возможных объемов у их официального представителя.

 Тестирование, как и в прошлый раз, осуществлялось на:

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Системный блок: настольный ПК ThinkCentre M79

Процессор: QuadCore AMD Pro A8-8650B   3200MHz

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Оперативная память: 2шт 2Gb PC3-12800 DDR3 1600Mhz UDIMM

Системный диск: 128Гб SSD NoName China

Операционная система: свежеустановленная Windows 10 Pro X64  build 1909

Драйвера: драйвера с сайтов разработчиков.  

 

 

What I've felt, what I've known 

Turn the pages, turn the stone 

Behind the door, should I open it for you? 

© Metallica- Unforgiven II

 

      Итак, по порядку буду описывать каждый,  выкладывать их результаты и свои мысли о них.

Начнем с наименьшего объема. Первый участник -   Azerty BR 120Gb. 

 


 

 

 

Как видим, очень спартанская упаковка. В прошлом обзоре ни один из дисков - участников тестирования не позволил себе что-то проще, чем блистер или картонную коробочку… Но, к счастью, по одежке лишь встречают… 

Посмотрим, что нам показывает CrystalDiskMark при работе с объемом 1GiB:


 А теперь, как сказали в рекламе одной шоколадки, «будем жёстче», выставим объем 64GiB, превышающий размер SLC-буфера:


Как видим скорость записи прилично снизилась, обнажив то, почему они и называются бюджетными. 

Добавлю для большей наглядности еще результаты из программы As SSD. Итак, сначала настройки по умолчанию:


 

И тест, проведенный со значением объема данных 10Gb:


Как видно в подтесте Copy-Benchmark, результаты скорости снизились как минимум вдвое и это в основном из-за падения скорости записи, а не чтения. 

При этом, что даже удивительно, программа HD-Tune показывает размер SLC-буфера аж под 80Gb!

 

 


Чего, казалось, более, чем достаточно, чтобы исключить такое падение в тестах, объем данных которых меньше размера этого буфера. Ан нет-с. Как говорится: получите, распишитесь.

Перейдем к следующему участнику обзора - Azerty BR 240Gb, уже знакомого нам по предыдущему обзору. В настоящий момент в тесте участвует его брат близнец. 

 


Проверим повторяемость результатов, а также посмотрим на результаты тестирования с большим объемом данных.

Итак, CrystalDiskMark 1Gib:


CrystalDiskMark 64Gib:


Удивительно, но тут такого сильного падения скорости записи не произошло. Вероятно, потому что размер SLC-буфера много больше размера данных, обрабатываемых программой.

Смотрим на результаты программы As SSD размер данных 1Gb:


И та же программа с объемом данных 10Gb:


А вот в ней есть более серьезное падение производительности, как в записи, так и в подтесте копирования. Удивительно, но спишем это на различие алгоритмов программ. Видимо разница в результатах этих двух тестов в разнице применяемых алгоритмов работы. Других вариантов пока придумать не могу, если у Вас есть, пишите в комментариях.

Следующий участник – Azerty BR 480Gb. 


Чем удивит нас SSD диск с таким уже немаленьким объемом памяти? Смотрим CrystalDiskMark 1GiB:


И CrystalDisk Mark 64GiB:


Как видим, размер диска в 480Gb в этот раз никак не повлиял на падение производительности при увеличении размера данных, которые выделяет программа для тестирования. Падение записи есть, падение довольно большое. Смотрим, что покажет As SSD размер 1GB:

И размер области, выделенной для теста 10GB:


Видим, что если в тестах чтения/записи результаты практически не изменились, то в подтесте копирования опять наблюдается значительное падение скорости.

И перейдем к последнему участнику этого тестирования – Azerty BR 960Gb. 

Согласитесь, солидный объем памяти, чтобы исключить полностью влияние SLC-буфера? Как же обстоят дела на самом деле, смотрим CrystalDiskMark 1Gib:

И с размером 64Gib:

Видим прекрасные результаты замеров скорости в обоих случаях.  Смотрим следующую программу с выделенным объемом данных для тестирования 1Gb:

И с размером 10GB:

Видим ситуацию, сходную с предыдущей, где в тестах чтения/записи падение скорости незначительно, но в подтесте копирования скорость падает достаточно серьезно. Очень похоже на то, что SLC-буфер здесь остается не задействован (или задействован не эффективно) из-за того, что копирование, возможно, подразумевает перезапись тех же данных, что уже были записаны в этом месте… Точно ответить затрудняюсь, пишите, пожалуйста, свои мысли, возможно чей-то свет знаний осветит более полно этот вопрос.

Maybe I'm foolish
Maybe I'm blind
Thinking I can see through this
 And see what's behind  

© Rag’n’Bone man — Human

 

 

Выводы.

Теперь попробуем проанализировать результаты, поместив их в таблицы для большей наглядности:

CrystalDiskMark:

As SSD 1Gb:

As SSD 10Gb:

          Честно говоря, глядя на эти таблицы, откровенно видно только одно, что увеличение объема записываемых данных однозначно влияет на скорость записи в сторону ее уменьшения. Насколько это связано с размером SLC-буфера, сказать сложно, так по тесту HD-Tune размер SLC-буфера уже диска объемом 120gb превышает размеры данных, задействованных в тестах. Фото остальных приводить не стал, так как они еще больше. Тут либо программа показывает неправильно, в чем она была уличена при работе с контроллерами Phison (тут же у всех контроллеры SM2258, содержащий одноядерный четырех поточный процессор: 32-bit Argonaut RISC от Silicon Motion), либо есть что-то, ускользающее от меня. 

Одно же могу сказать точно, диски Azerty побывавшие у меня работали стабильно, без каких-либо нареканий к скорости (учитывая их бюджетность) или еще к чему-нибудь. Дважды заполнялись полностью под завязку, а также несколько раз до 60% объёма. Скорость записи при заполнении объема свыше 60% всегда ожидаемо падала. Еще раз повторюсь, это происходит у всех SSD дисков, которые я тестировал, дешевого ценового сегмента - такова расплата за бюджетность. В обычном домашнем или офисном использовании такое, конечно же, случается очень редко. 

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