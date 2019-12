Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Обзор линейки SSD дисков производителя Azerty бюджетного ценового диапазона.

В этом обзоре хотелось рассмотреть несколько вопросов, возникших после написания прошлого обзора. Вопросы такие:

Есть ли прямая зависимость скорости диска от его объема.

Как обстоит дело при работе диска с большим объемом файлов.

Как сильно снижается скорость диска при работе диска с объемами информации, превышающими размер так называемого SLC-буфера.

Дисков из предыдущего обзора у меня больше нет, поэтому новые взял из той серии, что лучше всего показала себя в предыдущем обзоре. Я купил партию дисков (благо есть куда потом их пристроить) производителя Azerty , модели BR всех возможных объемов у их официального представителя.

Тестирование, как и в прошлый раз, осуществлялось на:

Системный блок: настольный ПК ThinkCentre M79

Процессор: QuadCore AMD Pro A8-8650B 3200MHz

Оперативная память: 2шт 2Gb PC3-12800 DDR3 1600Mhz UDIMM

Системный диск: 128Гб SSD NoName China

Операционная система: свежеустановленная Windows 10 Pro X64 build 1909

Драйвера: драйвера с сайтов разработчиков.

Итак, по порядку буду описывать каждый, выкладывать их результаты и свои мысли о них.

Начнем с наименьшего объема. Первый участник - Azerty BR 120Gb.





Как видим, очень спартанская упаковка. В прошлом обзоре ни один из дисков - участников тестирования не позволил себе что-то проще, чем блистер или картонную коробочку… Но, к счастью, по одежке лишь встречают…

Посмотрим, что нам показывает CrystalDiskMark при работе с объемом 1GiB:





А теперь, как сказали в рекламе одной шоколадки, «будем жёстче», выставим объем 64GiB, превышающий размер SLC-буфера:





Как видим скорость записи прилично снизилась, обнажив то, почему они и называются бюджетными.

Добавлю для большей наглядности еще результаты из программы As SSD. Итак, сначала настройки по умолчанию:





И тест, проведенный со значением объема данных 10Gb:





Как видно в подтесте Copy-Benchmark, результаты скорости снизились как минимум вдвое и это в основном из-за падения скорости записи, а не чтения.

При этом, что даже удивительно, программа HD-Tune показывает размер SLC-буфера аж под 80Gb!





Чего, казалось, более, чем достаточно, чтобы исключить такое падение в тестах, объем данных которых меньше размера этого буфера. Ан нет-с. Как говорится: получите, распишитесь.

Перейдем к следующему участнику обзора - Azerty BR 240Gb, уже знакомого нам по предыдущему обзору. В настоящий момент в тесте участвует его брат близнец.





Проверим повторяемость результатов, а также посмотрим на результаты тестирования с большим объемом данных.

Итак, CrystalDiskMark 1Gib:





CrystalDiskMark 64Gib:





Удивительно, но тут такого сильного падения скорости записи не произошло. Вероятно, потому что размер SLC-буфера много больше размера данных, обрабатываемых программой.

Смотрим на результаты программы As SSD размер данных 1Gb:





И та же программа с объемом данных 10Gb:





А вот в ней есть более серьезное падение производительности, как в записи, так и в подтесте копирования. Удивительно, но спишем это на различие алгоритмов программ. Видимо разница в результатах этих двух тестов в разнице применяемых алгоритмов работы. Других вариантов пока придумать не могу, если у Вас есть, пишите в комментариях.

Следующий участник – Azerty BR 480Gb.





Чем удивит нас SSD диск с таким уже немаленьким объемом памяти? Смотрим CrystalDiskMark 1GiB:





И CrystalDisk Mark 64GiB:





Как видим, размер диска в 480Gb в этот раз никак не повлиял на падение производительности при увеличении размера данных, которые выделяет программа для тестирования. Падение записи есть, падение довольно большое. Смотрим, что покажет As SSD размер 1GB:

И размер области, выделенной для теста 10GB:





Видим, что если в тестах чтения/записи результаты практически не изменились, то в подтесте копирования опять наблюдается значительное падение скорости.

И перейдем к последнему участнику этого тестирования – Azerty BR 960Gb.

Согласитесь, солидный объем памяти, чтобы исключить полностью влияние SLC-буфера? Как же обстоят дела на самом деле, смотрим CrystalDiskMark 1Gib:

И с размером 64Gib:

Видим прекрасные результаты замеров скорости в обоих случаях. Смотрим следующую программу с выделенным объемом данных для тестирования 1Gb:

И с размером 10GB:

Видим ситуацию, сходную с предыдущей, где в тестах чтения/записи падение скорости незначительно, но в подтесте копирования скорость падает достаточно серьезно. Очень похоже на то, что SLC-буфер здесь остается не задействован (или задействован не эффективно) из-за того, что копирование, возможно, подразумевает перезапись тех же данных, что уже были записаны в этом месте… Точно ответить затрудняюсь, пишите, пожалуйста, свои мысли, возможно чей-то свет знаний осветит более полно этот вопрос.

Выводы.

Теперь попробуем проанализировать результаты, поместив их в таблицы для большей наглядности:

CrystalDiskMark:

As SSD 1Gb:

As SSD 10Gb:

Честно говоря, глядя на эти таблицы, откровенно видно только одно, что увеличение объема записываемых данных однозначно влияет на скорость записи в сторону ее уменьшения. Насколько это связано с размером SLC-буфера, сказать сложно, так по тесту HD-Tune размер SLC-буфера уже диска объемом 120gb превышает размеры данных, задействованных в тестах. Фото остальных приводить не стал, так как они еще больше. Тут либо программа показывает неправильно, в чем она была уличена при работе с контроллерами Phison (тут же у всех контроллеры SM2258, содержащий одноядерный четырех поточный процессор: 32-bit Argonaut RISC от Silicon Motion), либо есть что-то, ускользающее от меня.

Одно же могу сказать точно, диски Azerty побывавшие у меня работали стабильно, без каких-либо нареканий к скорости (учитывая их бюджетность) или еще к чему-нибудь. Дважды заполнялись полностью под завязку, а также несколько раз до 60% объёма. Скорость записи при заполнении объема свыше 60% всегда ожидаемо падала. Еще раз повторюсь, это происходит у всех SSD дисков, которые я тестировал, дешевого ценового сегмента - такова расплата за бюджетность. В обычном домашнем или офисном использовании такое, конечно же, случается очень редко.