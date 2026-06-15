По предварительным данным, возраст пещеры относится к эпохе неолита, но более точные данные будут получены после проведения исследований.

В процессе археологических изысканий в регионе Малатья, расположенном на востоке Турции, в каньоне Тохма была обнаружена древняя пещера. В этой пещере исследователи обнаружили около сотни наскальных изображений, выполненных в красно-коричневых и красных тонах.

Согласно представленной информации, на стенах данной пещеры запечатлены схематичные и символичные изображения людей, животных, а также разнообразные геометрические фигуры. Исследователи предполагают, что эти рисунки не являются реалистичными, как это часто встречается в европейских памятниках, а представляют собой условные символы. По-видимому, эти линии и фигуры служили не только для отображения объектов, но и для выражения абстрактных идей и концепций.

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Согласно предварительным оценкам, возраст пещеры может быть датирован эпохой неолита. Тем не менее, для более точного определения потребуются дополнительные исследования, включающие анализ пигментов, изучение состояния поверхностей и научную классификацию изображений.

По словам исследователей, уникальная особенность данной находки заключается в её сложной структуре, представляющей собой наслоение изображений, где линии пересекаются, а стилистические особенности отличаются. Это позволяет предположить, что пещера могла служить местом проведения обрядов и ритуалов, которые совершались различными группами людей на протяжении длительного времени.

По своей значимости и художественному исполнению новое открытие может быть сопоставлено с другими выдающимися образцами наскальной живописи, которые были найдены в Анатолии. Среди них — рисунки в пещере Бельдиби в Анталии, на горе Латмос и в пещере Догу Сандал в Мерсине.

В настоящее время археологи проводят исследования на данном объекте с целью изучения всех особенностей и тайн этого древнего святилища.