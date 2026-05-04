Для совершенствования системы, контролирующей ТСПУ, запланировано выделение около 40 миллиардов рублей: 20 миллиардов в 2026 году и ещё 20 миллиардов в 2027–2028 годах.

В средствах массовой информации активно обсуждается документ, который был подготовлен еще в январе прошлого года. В этом документе содержатся планы по дальнейшему внедрению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Так, согласно данному документу, к 2030 году Роскомнадзор планирует достичь 92-процентного уровня блокировки VPN-сервисов.

Чтобы достичь данной цели, необходимо, чтобы 98% всего интернет-трафика проходило через ТСПУ. Также требуется увеличить пропускную способность системы до 831 Тбит/с. Эти планы уже получили одобрение, и для их реализации будут выделены значительные бюджетные средства.

В частности, в 2026 году на развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для автоматизированной системы управления ТСПУ будет выделено 20 миллиардов рублей. Аналогичные объёмы финансирования запланированы на 2027 и 2028 годы.

Средства будут направлены на разработку и внедрение более совершенных методов ограничения доступа к запрещённым материалам. Вместо традиционного блокирования по IP-адресам будет использоваться фильтрация сигнатур протоколов, что позволит осуществлять более гибкий и детальный контроль за сетевой активностью.

Эксперты подчёркивают, что определение «эффективность блокировки VPN» может быть истолковано по-разному. Это может быть как процент заблокированных сервисов от общего числа, так и доля пользователей интернета в России, которые не смогут воспользоваться VPN из-за технических ограничений.