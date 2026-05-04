Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Для совершенствования системы, контролирующей ТСПУ, запланировано выделение около 40 миллиардов рублей: 20 миллиардов в 2026 году и ещё 20 миллиардов в 2027–2028 годах.

В средствах массовой информации активно обсуждается документ, который был подготовлен еще в январе прошлого года. В этом документе содержатся планы по дальнейшему внедрению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Так, согласно данному документу, к 2030 году Роскомнадзор планирует достичь 92-процентного уровня блокировки VPN-сервисов.

Чтобы достичь данной цели, необходимо, чтобы 98% всего интернет-трафика проходило через ТСПУ. Также требуется увеличить пропускную способность системы до 831 Тбит/с. Эти планы уже получили одобрение, и для их реализации будут выделены значительные бюджетные средства.

В частности, в 2026 году на развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для автоматизированной системы управления ТСПУ будет выделено 20 миллиардов рублей. Аналогичные объёмы финансирования запланированы на 2027 и 2028 годы.

Средства будут направлены на разработку и внедрение более совершенных методов ограничения доступа к запрещённым материалам. Вместо традиционного блокирования по IP-адресам будет использоваться фильтрация сигнатур протоколов, что позволит осуществлять более гибкий и детальный контроль за сетевой активностью.

Эксперты подчёркивают, что определение «эффективность блокировки VPN» может быть истолковано по-разному. Это может быть как процент заблокированных сервисов от общего числа, так и доля пользователей интернета в России, которые не смогут воспользоваться VPN из-за технических ограничений.

#роскомнадзор #ркн #тспу #контроль интернета #контроль над контентом #блокировка сервисов
Источник: mk.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter