Соединительные кристаллы Silicon Bridges должны устранить высокие задержки между CCD, снижающие их быстродействие в ряде задач, включая игры

В свежем выпуске подкаста «Broken Silicon» от автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead были озвучены новые подробности о грядущих процессорах AMD Zen 6. Так, согласно утверждениям популярного инсайдера, новое поколение чипов от AMD будет иметь важную архитектурную особенность, которая сделает их более привлекательными по сравнению с текущими решениями компании.

В современных процессорах AMD, которые построены на основе так называемой «чиплетной» архитектуры, наблюдается проблема с задержками между CCD-чиплетами. Данная особенность может негативно влиять на производительность в некоторых задачах, где активно используются ядра из разных чиплетов, а также в играх. Однако, как утверждает инсайдер, в процессорах Zen 6 данная проблема будет устранена благодаря использованию «инновационных» соединительных кристаллов — Silicon Bridges.

И вот эти своего рода «мосты» станут связующим звеном между модулями CCD и кристаллом ввода-вывода. Как утверждается, такой подход позволит существенно сократить задержки и увеличить скорость работы процессоров в определённых сценариях. Предполагается, что данное архитектурное решение даст AMD может дать значительное преимущество в конкуренции за лидерство на рынке настольных и серверных процессоров.