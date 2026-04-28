Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Соединительные кристаллы Silicon Bridges должны устранить высокие задержки между CCD, снижающие их быстродействие в ряде задач, включая игры

В свежем выпуске подкаста «Broken Silicon» от автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead были озвучены новые подробности о грядущих процессорах AMD Zen 6. Так, согласно утверждениям популярного инсайдера, новое поколение чипов от AMD будет иметь важную архитектурную особенность, которая сделает их более привлекательными по сравнению с текущими решениями компании.

В современных процессорах AMD, которые построены на основе так называемой «чиплетной» архитектуры, наблюдается проблема с задержками между CCD-чиплетами. Данная особенность может негативно влиять на производительность в некоторых задачах, где активно используются ядра из разных чиплетов, а также в играх. Однако, как утверждает инсайдер, в процессорах Zen 6 данная проблема будет устранена благодаря использованию «инновационных» соединительных кристаллов — Silicon Bridges.

И вот эти своего рода «мосты» станут связующим звеном между модулями CCD и кристаллом ввода-вывода. Как утверждается, такой подход позволит существенно сократить задержки и увеличить скорость работы процессоров в определённых сценариях. Предполагается, что данное архитектурное решение даст AMD может дать значительное преимущество в конкуренции за лидерство на рынке настольных и серверных процессоров.

В общем, на словах все выглядит неплохо, впрочем, как и всегда. Остается посмотреть, что будет на деле. Хотелось бы, чтобы повышение эффективности было более значительным, а не просто на 5-10%, как это обычно бывает.

#zen 6 #infinity fabric #moore&#x27;s law is dead #ccd #чиплеты ccd #silicon bridges
Источник: youtu.be
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter