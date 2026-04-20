Pragmata — это наглядный пример того, как графические карты с 8 ГБ видеопамяти уже не соответствуют современным требованиям в 2026 году

В современных играх всё чаще возникает потребность в большем объёме видеопамяти, чем могут обеспечить видеокарты с 8 ГБ VRAM. Даже при разрешении 1080p и максимальных настройках графики такие графические процессоры уже не могут обеспечить стабильную производительность и высокое качество изображения.

Одним из ярких примеров является новая игра от CAPCOM — Pragmata. Она наглядно демонстрирует, почему 8 ГБ видеопамяти уже недостаточно для современных игр.

Эксперты PCGamesHardware отмечают, что ещё в Dragon’s Dogma 2 была замечена проблема с ухудшением качества графики при недостатке видеопамяти. Это проявлялось не только в снижении детализации текстур, но и в уменьшении количества полигонов.

В Pragmata ситуация стала ещё более заметной. Сама игра дает возможность выставить максимальные настройки даже на компьютерах с 6–8 ГБ видеопамяти. Индикатор загрузки видеопамяти служит своеобразным ориентиром. Если он находится в «жёлтой зоне», то это может означать, что есть проблемы с подгрузкой данных и детализацией. Когда индикатор достигает «красной зоны», качество текстур и геометрия объектов начинают ухудшаться без каких-либо действий со стороны игрока. Эти изменения происходят автоматически и создают видимость нормальной работы, хотя на самом деле многие графические эффекты и детали не отображаются.

Убедиться в этом несложно: достаточно запустить игру на двух компьютерах с видеокартами на 8 и 16 ГБ, расположив их рядом. Разница станет очевидной.

По мнению специалистов из PCGH, в 2026 году 8 ГБ видеопамяти уже не являются достаточным объёмом, особенно для игр с трассировкой лучей и современными технологиями рендеринга. При этом, минимальный рекомендуемый объём видеопамяти составляет 12 ГБ, а для обеспечения максимальных настроек рекомендуется использовать 16 ГБ.

Время видеокарт с 8 ГБ видеопамяти постепенно уходит в прошлое. Разработчики игр всё чаще вынуждены снижать качество изображения, чтобы обеспечить приемлемую производительность на компьютерах с такими видеокартами.