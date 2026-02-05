Отгрузки PlayStation 5 за этот период составили 8 млн единиц, а Nintendo Switch 2 — 7 млн

Компания Sony представила квартальную финансовую отчётность, согласно которой за четвёртый квартал 2025 года отгрузила 8 миллионов экземпляров игровой консоли PlayStation 5. Витоге данная цифра оказалась выше показателя конкурента — Nintendo Switch 2, чей объём поставок составил около 7 миллионов штук за тот же временной отрезок.

По состоянию на конец декабря 2025 года общее количество реализованных консолей PlayStation 5 превысило отметку в 92,2 миллиона устройств. Такой результат позволил устройству обогнать своего предшественника PlayStation 3, выпуск которого завершился продажей примерно 87,4 миллиона аппаратов. Темпы роста позволяют предположить, что в перспективе устройство способно обойти даже PlayStation 4.

Значительное влияние на рост спроса окажет выход долгожданной Grand Theft Auto VI. Данная серия игр традиционно стимулирует интерес к новым поколениям игровых систем, побуждая покупателей обновить устаревшие устройства.

За последний квартал пользователям обеих версий платформы (PlayStation 4 и PlayStation 5) было поставлено суммарно 97,2 миллиона копий программного обеспечения, что на 1,3 млн превышает показатель прошлого года. Особенную популярность приобрели игры собственного производства Sony, продажи которых выросли сразу на 1,6 миллиона экземпляров.

Цифровые копии составили подавляющую долю рынка — 76% от общего объёма реализации программного обеспечения. Число зарегистрированных пользователей сервиса PlayStation Network также увеличилось на 3 миллиона, достигнув отметки в 132 миллиона активных аккаунтов.

Отдельное внимание привлекли меры, предпринятые руководством Sony, направленные на популяризацию новой модели приставки. Владельцы старых поколений устройств получили уведомления, мотивирующие перейти на новую платформу.

