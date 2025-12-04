Сайт Конференция
Росатом приступил к модернизации завода по обогащению урана в Томской области
В городе Северск Томской области на заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината введён в эксплуатацию первый блок газовых центрифуг поколения 9+

«Росатом» приступил к масштабному техническому переоснащению завода по обогащению урана в городе Северск Томской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «ТВЭЛ», входящего в состав корпорации.

В ходе реализации программы по обновлению предприятия был запущен в работу первый комплекс передовых газовых центрифуг новейшей модификации ГЦ-9+. Данные устройства отличаются выдающимися показателями производительности и эффективности и позволяют существенно оптимизировать процессы обогащения урана.

В рамках плановой модернизации производственных мощностей на Сибирском химическом комбинате была проведена замена устаревшего оборудования на более современное. В частности, были модернизированы центрифужные машины предыдущего поколения. Это позволило комбинату выйти на третье место среди четырёх заводов по обогащению урана, где были внедрены передовые технологии.

Аналогичные мероприятия запланированы и на Ангарском электролизном химическом комбинате, который является четвёртым заводом по обогащению урана.

В рамках программы модернизации планируется поэтапное введение новых мощностей в период с 2025 по 2027 год.

Центрифуги нового поколения функционируют по принципу сепаратора и обеспечивают эффективное разделение двух стабильных изотопов урана — урана-235 и урана-238. В аппарате скорость вращения достигает 1500 оборотов в секунду, что позволяет достичь высокой степени отделения полезного компонента урана-235.

Новейшая модификация ГЦ-9+ была разработана и запущена в серийное производство в топливном дивизионе «Росатома» начиная с 2017 года. Уже с 2018 года центрифуги начали внедрять на производственных площадках. Их конструкция признана передовой благодаря значительному улучшению всех ключевых технических характеристик относительно предшественников. За разработку и запуск ГЦ-9+ компания получила премию правительства РФ в сфере науки и техники.

Сибирский химический комбинат представляет собой ключевой объект ядерной промышленности России, включающий в себя четыре специализированных завода, в том числе предприятие по разделению изотопов. Основной задачей комбината является обеспечение атомных электростанций высококачественным сырьём для производства ядерного топлива.

Помимо этого, на территории предприятия осуществляется проект «Прорыв», который направлен на разработку и внедрение передовых технологий замкнутого топливного цикла с применением реакторов на быстрых нейтронах.

#росатом #сибирь #российская промышленность #обогащение урана #твэл #ядерная промышленность #сибирский химический комбинат #схк
