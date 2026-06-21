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kosmos_news
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Единственный в России производитель компьютерных клавиатур показал отечественные платы управления — электронные основы клавиатуры, которые отвечают за обработку нажатий и взаимодействие с компьютером.
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Ростовская область является одним из важнейших центров отечественной промышленности. Помимо успехов в пищевой, металлургической и животноводческой отраслей в регионе развивается электронная промышленность. В частности, здесь базируется единственный в стране (как утверждает сама компания) производитель компьютерных клавиатур «Бештау». Фирма раскрыла детали создания новой модели устройства, которое создано с учётом опыта эксплуатации предыдущей версии.

Фото: t.me/beshtau_electronics

Компания сама признает, что первые варианты были не совершенны: пользователи отмечали стирание символов на клавишах. Разработчик принял во внимание критику и поменял технологию нанесения. Отныне символы наносятся методом лазерной гравировки.

Часть производственных площадок группы компаний «Бештау» расположено в Ставропольском крае, недалеко от одноименной горы, в честь которой и было названо предприятие. Компания опубликовала изображение платы управления, базового компонента клавиатуры. Именно этот элемент отвечает за обработку нажатий и связь с компьютером.
Платы управления для клавиатуры. Фото: t.me/beshtau_electronics

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На предприятии осуществляется полный цикл производства плат — от монтажа электронных компонентов до тестирования готового продукта. Именно изготовление плат считается главным этапом создания клавиатуры. Журналист, побывавший на производственной площадке, рассказал подробности о процессе изготовления плат.

Производство плат начинается с передачи заготовки (голой печатной платы) в трафаретный принтер. В устройстве на плату наносится паяльная паста, и далее она попадает в автоматический установщик электронных компонентов. По заданной программе роботизированный механизм устанавливает их на контактную площадку. Далее плату перемещают в печь оплавления для групповой пайки.

«Бештау» уже запатентовала почти 200 изделий (помимо клавиатур и мышек, это материнские платы и блоки питания), а завод в Ростове-на-Дону выпускает не менее 500 000 продуктов ежегодно. При этом, конечная сборка изделий частично осуществляется на предприятии в Ессентуках.

Однако большинство пользователей знают «Бештау», благодаря именно клавиатурам — классическим полноразмерным устройствам на 104 клавиши с USB-подключением. Обладатели клавиатур отмечают мягкий ход клавиш, привычную раскладку и надежность в повседневной работе.

#россия #импортозамещение #комплектующие #клавиатура #платы #бештау
Источник: t.me
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