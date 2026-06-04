Приложение больше нельзя найти через поиск, оно отсутствует как в магазине для iPhone, так и в iPad версии.

Производитель iPhone удалил приложение «Макс» из App Store. Причину этого решения Apple пока не озвучила. Национальный мессенджер за очень короткое время приобрел огромную популярность в России и за ее пределами — 3 июня приложение располагалось на девятом месте в списке самых скачиваемых продуктов в российском App Store. Примечательно, что первой десятке все остальные места занимали VPN-сервисы. Изображение: нейросеть qwen

По данным СМИ, приложение в App Store нельзя найти через поиск (как для iPhone, так и в iPad версии); при переходе по прямой ссылке на страницу «Макс» выдается ошибка. Приложение по-прежнему доступно в магазине Google Play для ОС Android.

Пресс-служба VK сообщила, что приложение действительно больше недоступно в App Store. Также отмечается, что ранее скаченное и установленное на смартфоне приложение работает на «в обычном режиме».

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Компания отправила запрос Apple о причинах блокировки. Известно, что политика App Store направлена на предотвращение попадания несанкционированного программного обеспечения на устройства пользователей. Но для блокировок/удаления должно быть основание: решение регулятора, серьезные бреши безопасности в программе или не декларированный функционал.

В случае ошибочной блокировки приложений Apple проверяет информацию и повторно их активирует, если проверка подтверждает безопасность продукта. Остается неясным, сколько времени займет процесс проверки мессенджера «Макс» и как быстро приложение вернется в App Store.