kosmos_news
MacRumors: iOS 27 прекратит поддержку iPhone 11 и iPhone SE
Ожидается, что Apple представит iOS 27 в июне. Однако новая операционная система не будет поддерживать некоторые старые модели iPhone.

Эксперты предполагают, что Apple представит iOS 27 на своей презентации WWDC 2026 8 июня. После завершения бета-тестирования обновление программного обеспечения должно быть выпущено в сентябре для всех пользователей совместимых iPhone. По словам инсайдера Apple «Instant Digital» на китайской социальной сети Weibo, iOS 27 будет работать только на iPhone 12 и более новых моделях.Изображение: нейросеть qwen

Если слухи верны, iOS 27 прекратит поддержку следующих моделей:

  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro,
  • iPhone 11 Pro Max,
  • iPhone SE (2-го поколения).

Однако, по данным MacRumors, эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности для iOS 26, по крайней мере, в течение нескольких лет.

По данным Bloomberg, в iOS 27 появится совершенно новое, автономное приложение Siri, которое будет включать функцию «Расширения» и будет доступно для iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. С помощью этого нового приложения Siri пользователи iPhone, iPad и Mac смогут взаимодействовать с Siri как с помощью текстового ввода, так и голосовых команд. Приложение также предоставит пользователям доступ к их предыдущим разговорам с Siri. Это сделает приложение Siri похожим на ChatGPT, Gemini или Claude.

По слухам, в iOS 27 появится новый пользовательский интерфейс Siri в Dynamic Island. После активации Siri Dynamic Island будет отображать подсказку, например, «Поиск или вопрос», сопровождаемую светящимся курсором. Кроме того, ожидается, что iOS 27 будет включать персонализированные функции Siri от Apple, которые были анонсированы на 2024 год, но еще не выпущены.

#apple #обновление #iphone se #iphone 11 #ios 27 #смартфон ос
Источник: macrumors.com
