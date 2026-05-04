Представленные концепты устройств Aurora Nex и Aurora Lux, как утверждается, относятся к топовым моделям, но вызывают некоторые вопросы у экспертов.

Компания Dreame известна своими роботизированными и беспроводными пылесосами. Однако в последние месяцы китайская технологическая компания объявила о планах также производить телевизоры, твердотельные батареи для электромобилей и элегантные электромобили.

Концепт смартфонов Aurora. Фото: скриншот с Youtube-канала Dreame

Теперь, по-видимому, добавляется еще одна категория продуктов: Dreame хочет в будущем конкурировать на рынке смартфонов. На своей технологической конференции «Dreame Next» компания представила свои первые мобильные телефоны. Aurora Nex и Aurora Lux пока являются лишь концептами.

Aurora Nex ориентирована на модульную систему. На задней панели устройства расположена система магнитных соединителей, к которой можно прикреплять различные модули. В их число входят стабилизированная экшн-камера, телеобъектив, модуль спутниковой связи для экстренных случаев вдали от зоны покрытия сети и «умный модуль», использующий ИИ для изучения привычек пользователя.

Aurora Lux не оснащена модульными насадками. Устройство ориентировано на требовательных и состоятельных клиентов. Корпус, как утверждается, отличается высоким качеством изготовления, включая 3D-гравировку. Этот роскошный телефон задуман скорее как аксессуар, чем как обычный смартфон.

По данным Dreame, оба устройства будут работать на собственном программном обеспечении. «Aurora AIOS 1.0», как утверждается, основана на Android, но будет представлять собой автономную операционную систему. Dreame описывает программное обеспечение как проактивное. Оно предназначено для изучения привычек пользователя и самостоятельной координации задач с помощью различных агентов ИИ.

Несмотря на то, что Dreame анонсирует передовые характеристики и планирует внедрить новую операционную систему на основе искусственного интеллекта, концепции смартфонов вызывают вопросы. Например, компания не указала сроки потенциального выхода на рынок. Кроме того, остаются сомнения относительно осуществимости этих проектов.