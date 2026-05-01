kosmos_news
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Для России запуск «Союза-5» решает сразу несколько задач, в том числе технологическую автономность. Также эксперты отметили, что Казахстан теперь вошел в клуб космических держав.

Вечером 30 апреля Россия успешно провела первый испытательный запуск новой ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур в Казахстане. Оснащённая самым мощным в мире жидкостным двигателем ракета стартовала в 21:00 по московскому времени.
Изображение: «Роскосмос»Это действительно историческое событие, поскольку «Союз-5» — это первая ракета-носитель, разработанная Россией с 2014 года. По данным «Роскосмоса», новая ракета более эффективна, чем ее предшественники, в выводе на околоземную орбиту таких объектов, как спутники.

«Союз-5» — это двухступенчатая ракета-носитель. Дата запуска несколько раз менялась в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний – но это общепринятая практика, в том числе имеющая место при запуске американских ракет.

Отмечается эффективная система запуска. Ракета-носитель сможет выводить на орбиту гражданские, научные и коммерческие спутники, но также может нести системы наблюдения Земли, раннего предупреждения и навигации. Теоретически «Союз-5» предназначен для поддержки нескольких классов орбит, что делает платформу важным инструментом стратегического обеспечения страны.

Отмечаются стремительные темпы восстановления космического потенциала России. Страна получила более современную ракету-носитель средней дальности с большой полезной нагрузкой, созданную без прямой зависимости от зарубежных технологий. Это не обязательно означает внезапный прорыв, но очевидно, что российский космический сектор по-прежнему может реализовывать новые крупномасштабные проекты, несмотря на трудности.

Руководитель Союза «Советский космос» Максим Цуканов также поделился своим мнением по поводу пуска ракеты. Он предположил, что в определенной степени запуск «Союза-5» дал Казахстану статус космической державы. Россия полагается на значительную часть своей стартовой инфраструктуры на объекте, который находится в соседней стране, и эксплуатируется в соответствии с соглашениями с Астаной.

С точки зрения Казахстана, запуск также имеет огромное значение. Речь идёт не только о российской ракете-носителе, но и о попытке сохранить работоспособность всего космодрома для будущих миссий и коммерческих запусков. Таким образом, запуск ракеты является успехом не только для «Роскосмоса», но и для проекта, в котором Астана имеет личную политическую и экономическую заинтересованность.

#россия #технологии #космос #роскосмос #ракета #союз-5
Источник: prokosmos.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

