Несколько десятилетий назад это небесное тело лишилось статуса планеты, но теперь глава НАСА хочет «сделать Плутон снова великим»

В августе 2006 года Международный астрономический союз, всемирная ассоциация астрономов, опубликовал определение термина «планета». Это определение имело значительные последствия, прежде всего для Плутона, который с тех пор был классифицирован не как полноценная планета, а как карликовая планета. Это связано с тем, что масса самого Плутона не превышает суммарную массу всех тел на его орбите. Последствия пересмотра определения вызвали споры среди примерно 2500 астрономов, присутствовавших на той конференции.

Изображение: нейросеть qwenС тех пор неоднократно велись дискуссии по поводу этого решения и поступали сообщения о том, что некоторые астрономы и отдельные органы власти не принимают это решение и продолжают считать Плутон планетой. Однако карликовая планета так и не получила официального статуса планеты. Теперь администратор НАСА Джаред Айзекман (Jared Isaacman) снова поднимает этот важный для науки вопрос, как сообщает портал Space.

Айзекману недавно пришлось обосновывать бюджет, запрошенный НАСА у правительства на 2027 год, перед Комитетом по ассигнованиям Сената США. В конце сессии сенатор-республиканец Джерри Моран спросил Айзекмана, что он думает о Плутоне. Глава НАСА ответил: «Я определенно на стороне тех, кто выступает за то, чтобы сделать Плутон снова великим». По его словам, в настоящее время агентство работает над некоторыми документами. Айзекман хочет донести свою позицию до научного сообщества и возобновить дискуссию по этому вопросу. Также он упомянул научные работы Клайда Томбо.

Томбо первым наблюдал Плутон в 1930 году и является единственным американцем, открывшим полноценную планету. Айзекман не раскрыл, какие именно документы могут возобновить дискуссию. Однако усилия главы НАСА все же могут оказаться тщетными, несмотря на эти документы. В конечном итоге, Международный астрономический союз имеет право решать, какие небесные тела классифицируются как планеты, а какие нет. Если Плутон будет восстановлен в статусе планеты, определение таких небесных тел придется снова изменить, что, вероятно, приведет к переклассификации многих космических объектов.