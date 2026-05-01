kosmos_news
Глава NASA Джаред Айзекман планирует вернуть Плутону статус планеты
Несколько десятилетий назад это небесное тело лишилось статуса планеты, но теперь глава НАСА хочет «сделать Плутон снова великим»

В августе 2006 года Международный астрономический союз, всемирная ассоциация астрономов, опубликовал определение термина «планета». Это определение имело значительные последствия, прежде всего для Плутона, который с тех пор был классифицирован не как полноценная планета, а как карликовая планета. Это связано с тем, что масса самого Плутона не превышает суммарную массу всех тел на его орбите. Последствия пересмотра определения вызвали споры среди примерно 2500 астрономов, присутствовавших на той конференции.
Изображение: нейросеть qwenС тех пор неоднократно велись дискуссии по поводу этого решения и поступали сообщения о том, что некоторые астрономы и отдельные органы власти не принимают это решение и продолжают считать Плутон планетой. Однако карликовая планета так и не получила официального статуса планеты. Теперь администратор НАСА Джаред Айзекман (Jared Isaacman) снова поднимает этот важный для науки вопрос, как сообщает портал Space.

Айзекману недавно пришлось обосновывать бюджет, запрошенный НАСА у правительства на 2027 год, перед Комитетом по ассигнованиям Сената США. В конце сессии сенатор-республиканец Джерри Моран спросил Айзекмана, что он думает о Плутоне. Глава НАСА ответил: «Я определенно на стороне тех, кто выступает за то, чтобы сделать Плутон снова великим». По его словам, в настоящее время агентство работает над некоторыми документами. Айзекман хочет донести свою позицию до научного сообщества и возобновить дискуссию по этому вопросу. Также он упомянул научные работы Клайда Томбо.

Томбо первым наблюдал Плутон в 1930 году и является единственным американцем, открывшим полноценную планету. Айзекман не раскрыл, какие именно документы могут возобновить дискуссию. Однако усилия главы НАСА все же могут оказаться тщетными, несмотря на эти документы. В конечном итоге, Международный астрономический союз имеет право решать, какие небесные тела классифицируются как планеты, а какие нет. Если Плутон будет восстановлен в статусе планеты, определение таких небесных тел придется снова изменить, что, вероятно, приведет к переклассификации многих космических объектов.

#сша #космос #nasa #астрономия #наса #планеты #джаред айзекман #плутон #jared isaacman
Источник: space.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
