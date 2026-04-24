Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян считает, что переход на беспилотную авиацию потребует времени и доверия пассажиров, а в будущем Россия может выйти на уровень мирового лидерства в этом направлении.

Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян рассказал о будущем гражданской авиации, в том числе обратил внимание на перспективы беспилотного режима управления воздушных судов. В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» член бюро Союза машиностроителей России также отметил интенсивные разработки отечественной авиаотрасли в этом направлении.

Погосян считает, что беспилотный формат управления в гражданской авиации будет внедряться постепенно. Изначально необходимо время на разработку технических основ таких летательных аппаратов. Также важно заручиться доверием пассажиров, чтобы люди начали использовать новый вид воздушного транспорта.

В России уже реализуются ряд проектов в этой области. На проходящей на этой неделе в Узбекистане выставке промышленных достижений отечественные конструкторы представили новую разработку — беспилотную систему амфибийного типа «Меридиан». Пока речь идет о гидросамолете, предназначенном для грузоперевозок. Однако в России реализуются и другие проекты, ориентированные на пассажирские авиаперевозки, в том числе «Бесшовная операционная среда».

Ректор МАИ отметил, что в рамках этого проекта разрабатывается возможность управления большим количеством автономных воздушных судов. Они предназначены для эксплуатации в различных отраслях экономики.

Погосян уточнил, что для развития беспилотных авиационных систем отрасль нуждается в квалифицированных кадрах. Подготовка инженеров сейчас ведется в МАИ. В институте также разрабатываются передовые беспилотные платформы и комплектующие для таких систем. В заключении ректор заявил, что ключевая цель в рамках реализации российских проектов — выход на «уровень мирового лидерства».