Ученые впервые создали робота, способного обыграть игроков-людей в настольный теннис.

В 1997 году компьютер Deep Blue победил чемпиона мира в шахматы. Почти два десятилетия спустя AlphaGo доказала превосходство машин в сложной игре Го. Эти успехи произошли в цифровом мире, но искусственный интеллект сделал еще один, гораздо более важный прорыв. Роботизированная система смогла превзойти человека в спорте, где, помимо стратегии, ключевыми являются мастерство, скорость, точность и адаптивность — качества, ранее приписываемые только людям.

Изображение: ace.ai.sonyАвтономный робот Ace, разработанный Sony AI, — машина, оснащенная невероятно ловким восьмисуставным манипулятором и сенсорной системой, которая позволяет ей соревноваться с людьми в спортивных дисциплинах. Хотя в настоящее время он напоминает манипулятор с заводской сборочной линии, окруженный сетью камер, его навыки поразили даже участников Олимпийских игр. Робот обыграл профессиональных игроков в настольный теннис.

Робот использует датчики. Вместо анализа каждого пикселя изображения, Ace фокусируется исключительно на изменениях движения и яркости, что позволяет ему мгновенно отслеживать траекторию и вращение мяча — даже анализируя логотип, напечатанный на мяче. Робот провел тысячи часов в виртуальной реальности, играя матчи сам с собой, что позволило ему разработать собственную уникальную тактику.

Скорость реакции имеет ключевое значение. В то время как профессиональному спортсмену требуется около 230 миллисекунд для реакции, общая задержка системы Ace составляет всего 20 миллисекунд. Это позволяет машине реагировать на движения, которые практически невидимы для человека.

Согласно исследованию, опубликованном в журнале Nature, Ace первоначально соревновался с группой высококвалифицированных игроков. Он выиграл все матчи, кроме двух, против профессионалов. Несмотря на техническое превосходство, у Ace все еще есть недостатки. Спортсмены, которые играли против него, отмечали, что у робота отсутствует лицо — а профессиональные игроки часто считывают язык тела и выражение лица соперника, чтобы предсказать его действия. С другой стороны, Ace не умеет блефовать или считывать психологические «сигналы», посылаемые людьми.

В настоящее время система использует внешние камеры, расположенные вокруг стола, но ученые предсказывают, что в будущем Ace приобретет человекоподобную форму, что позволит ему еще большую свободу движений.