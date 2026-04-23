Холдинг «АГР» и китайская Defetoo стали инвесторами площадки, на которой планируется выпускать 150 тысяч двигателей в год.

В 2022 году после ухода европейских компаний из России завод Volkswagen в Калуге не закрылся, однако прекратил выпуск автомобилей немецкого бренда. В 2024 года предприятие перешло под управление «АГР Холдинг» и возобновило производство машин, в том числе китайских Chery под российской маркой. На этом сотрудничество с партнерами из Китая не закончилось и, как стало известно 23 апреля, на площадке началось совместно производство автомобильных двигателей. Фото: «АГР»/agr.autoКитайская компания Defetoo и «АГР» планируют выпускать моторы для всех моделей автомобилей, собранными на совместных площадках партнеров в России. Ожидается, что изначально калужский инновационный кластер будет выпускать 150 тысяч двигателей в год. После налаживания производства объем должен увеличиться до 300 тысяч агрегатов.

На данном этапе уже началась серийная сборка изделий, планируется расширить производственные площади. На вторую половину текущего года намечен запуск линии по механической обработки ключевых компонентов силовых установок.

Сообщается, что предприятие было существенно модернизировано перед запуском нового производства. Общая площадь цехов расширена до 32 тысяч квадратных метров. На линии установлены роботизированные системы, отвечающие за выполнение критически важных процессов.

В рамках глобальной стратегии импортозамещения на предприятии при сборке используются детали отечественных поставщиков, в том числе поршни и свечи зажигания. После выпуска двигатели проходят все необходимые этапы тестирования, включая комплексные испытания на тормозных стендах.

Сообщается, что в рамках стратегического сотрудничества китайская Defetoo также выступила инвестором проекта. Общая сумма вложенных средств составляет почти 90 млрд рублей. Новое производство обеспечит занятость 500 новым сотрудникам.