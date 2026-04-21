Журналисты издания «Фонтанка» поговорили с депутатом Виталием Милоновым на самые актуальные темы, в том числе о популярных мессенджерах. Также в интервью речь зашла о смартфонах.

Изображение: нейросеть qwenВыяснилось, что парламентарий постоянно использует китайский смартфон Honor. Известно, что топовые модели считаются одними из лучших по качеству камеры. Милонов отметил, что для него главное в устройстве — именно камера. Депутат, по его словам, много снимает: «собак, кошек, игуану, кролика, двух черепах, гигантского бананоеда».

Также парламентарий владеет IPhone, хотя использует его не часто. Он считает, что «это просто телефон», и не стоит «делать из него культа».

«Вот этот телефон, ваш телефон, мой телефон — они примерно стоят одну цену. Просто Apple смогла сделать на ровном месте некую культовую вещь», — заявил Виталий Валентинович.

Также Милонов поделился историей приобретения устройства Apple. По словам депутата, в Санкт-Петербурге во время дождя он зашел в комиссионный магазин. Продавец попросил купить телефон, поскольку ему нужны были деньги на билеты на концерт Кадышевой. Депутат приобрел IPhone «оранжевого цвета» за полцены, который в итоге оказался «бракованным».

Также журналисты попросили собеседника рассказать о том, какими мессенджерами он пользуется. Милонов использует отечественный мессенджер MAX и Telegram. Блокировки его не смущают: депутат сказал, что пользуется «всякими-разными способами обхода с 2022 года». Для звонков Милонов использует исключительно MAX, «потому что работает». Парламентарий добавил, что западные аналоги не имеют никакого шифрования, а в России «есть тайна частной жизни».