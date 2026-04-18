Россия планирует модернизировать авиационную промышленность и разработать собственные конкурентоспособные на мировом рынке воздушные суда. Недавно в Казани был представлен проект дальнемагистрального самолета Ту-454. Подробности проекта пока не озвучены, но ожидается, что лайнер будет оснащен двигателями ПД-26, находящимися в настоящее время в разработке, и станет своего рода аналогом американского Boeing 787 Dreamliner. Ожидается, что его производство начнется к 2030 году. Однако некоторый российские эксперты сомневаются в реализации масштабного отечественного проекта по импортозамещению в авиастроении, пишет ресурс «Первый технический».

Изображение: нейросеть qwenЧлен правления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Андрей Патраков не считает, что демонстрация модели Ту-454 говорит о создании лайнера в ближайшее время. Это очень масштабный проект, требующий большого объема финансирования. При этом, даже вложенные в проект деньги не гарантируют успеха.

Эксперт напомнил о предыдущих так и не реализованных проектах самолетов. Среди них – российско-китайский CR929. Изначально проект был совместным, но три года назад Китай решил самостоятельно разрабатывать лайнер. До этого была кооперация с Airbus, однако проект самолета на базе А330 так и остался на бумаге. Таким образом, приходит к выводу Патраков, Ту-454 на данном этапе является всего лишь проектом.

Возможно, о самолете можно будет всерьез говорить, когда он будет вписан в программу с чётким финансированием. Однако даже это не гарантирует результат.

Также своим мнением по поводу перспектив проекта поделился авиаэксперт Олег Пантелеев. Он считает, что вложенные в производство лайнера средства вернуть будет очень трудно в случае ориентации только на внутренний рынок.

Спроса в России может оказаться недостаточным для того, чтобы в итоге проект стал безубыточным. Конкурентоспособным на мировом рынке самолет может стать, если разрабатывать проект в кооперации с зарубежными партнерами.

Согласно презентации Объединенной двигателестроительной корпорацией, самолет будет оснащаться двигателями ПД-26 на базе газогенератора ПД-35. Ранее сообщалось, что в Ту-454 и двигателе ПД-26 могут быть заинтересованы Индия и Китай.