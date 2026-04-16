kosmos_news
Science Advances: Планетная система TOI-201 находится в процессе трансформации в реальном времени
Исследователи космоса обычно предполагают существование планетарных систем, которые заметно изменяются лишь на протяжении миллионов лет, но новое открытие ставит под сомнение эту теорию.

Астрономы из Университета Нью-Мексико в США обнаружили систему из нескольких планет, которая прямо сейчас претерпевает масштабные изменения. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, описывается планетарная система TOI-201.Изображение: нейросеть freepikВ центре наблюдения находятся три небесных тела, вращающихся вокруг своей звезды в нестабильной конфигурации. Помимо суперземли и газового гиганта, интерес в этой системе представляет массивный коричневый карлик.

Суперземля TOI-201 d примерно в 1,4 раза больше Земли и совершает оборот вокруг своей звезды менее чем за шесть дней. Поскольку она находится чрезвычайно близко к звезде, температура там исключает наличие жидкой воды и, следовательно, жизни.

Значительно более массивным является «тёплый Юпитер» TOI-201 b, которому требуется около 53 дней для совершения оборота. Этот тип газового гиганта особенно интересен для исследований, поскольку история его формирования и миграции через систему до сих пор поднимает множество вопросов, которые также позволяют делать выводы о других экзопланетах.

Однако наиболее заметную роль играет TOI-201 c, коричневый карлик с массой в 15,7 раз превышающей массу Юпитера. Он движется по крайне эллиптической орбите, иногда приближаясь к своей звезде ближе, чем Марс, а иногда дальше, чем Юпитер.

Исмаэль Мирелес, возглавлявший исследование в Университете Нью-Мексико, подчеркивает редкость этой системы. В пресс-релизе, как сообщает Phys.org, он объясняет, что изменения орбит можно наблюдать прямо сейчас, как бы в режиме реального времени.

Гравитационные взаимодействия приводят к наклону и смещению орбит планет относительно друг друга. Это означает, что всего через 200 лет суперземля перестанет быть видимой с Земли во время транзита вокруг своей звезды.

Вскоре после этого газовый гигант и, наконец, коричневый карлик также прекратят свои транзиты. Только через многие тысячелетия циклы гравитации вернут эти миры в поле зрения обитателей Земли. Чтобы расшифровать эту динамику, исследователи объединили данные космического телескопа НАСА TESS с измерениями наземных станций, таких как телескоп ASTEP в Антарктиде.

#космос #астрономия #планеты
Источник: science.org
