Компания «РД Групп» в рамках программы импортозамещения спроектировала компактные устройства управления механизмами дорожной, коммунальной, специальной техники, тракторов и комбайнов

Как сообщает Telegram-канал Agroreport, ООО «РД Групп» завершила предварительные испытания пальчиковых джойстиков серии «RDJ-377». Входящая в Ассоциацию «Росспецмаш» компания также занималась проектированием и разработкой отечественных компактных устройств управления для точного манипулирования механизмами тяжелой техники кончиками пальцев. С помощью устройства оператор подает команду и непосредственно воздействует на технологический процесс. Источник: Telegram-канал Agroreport

Данный проект реализуется в рамках программы импортозамещения. Он призван снизить зависимость от иностранных комплектующих в российских ключевых отраслях экономики (строительство, дорожные работы, сельское хозяйство, ЖКХ). Российский разработчик на протяжении 20 лет специализируется на производстве электронных датчиков, систем безопасности и контроля для транспорта и автотракторной техники. Испытанные устройства для управления пальцами серии «RDJ-377» подходят для широкого спектра применений.

Малый вес джойстиков, длительный срок службы и низкое энергопотребление способствуют высокой производительности во всех типах транспортных средств. Испытанный джойстик в первую очередь предназначен для эксплуатации в электронных системах в качестве органов управления исполнительными механизмами. Среди машин, с которыми можно использовать устройство, называется дорожная, строительная и сельскохозяйственная техника.

Компания «РД Групп» также представила подробные характеристики пальчиковых джойстиков. Так, например, рабочее напряжение, при котором устройство функционирует в нормальном режиме, составляет 5 В. Потребление тока не должно превышать 10 мА.