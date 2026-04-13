kosmos_news
В пустыне Атакама построили мощный субмиллиметровый телескоп FYST для изучения ранней Вселенной
Он будет изучать первые галактики, темную материю и следы самых ранних эпох космоса. Это одна из самых высокогорных наземных обсерваторий в мире.

На вершине Серро-Чайнантор в чилийской пустыне Атакама был построен субмиллиметровый телескоп FYST. Инструмент был разработан для работы в субмиллиметровом диапазоне, части спектра, которая идеально подходит для изучения холодного газа, космической пыли, звездообразования, эволюции галактик и самых ранних этапов истории Вселенной. Начало реальных научных наблюдений ожидается в третьем квартале 2026 года.
Изображение: скриншот с Youtube-канала Marcin KuszУже опубликованы первые изображения телескопа диаметром 6 метров:
Он наблюдает излучение с длинами волн короче 1 мм, на границе дальнего инфракрасного диапазона и радиоволн. Именно в этом диапазоне длин волн холодная пыль и газ, вещество, из которого рождаются звезды и галактики, наиболее отчетливо видны. Такой телескоп не наблюдает пространство, как камера в видимом свете. Он регистрирует сигналы от гораздо более холодных и часто более скрытых структур. Это позволяет ему заглядывать в области, скрытые пылью, где обычные оптические наблюдения практически невозможны.

Конечно, FYST не увидит буквально момент Большого взрыва. Ни один телескоп на это не способен. Однако он будет изучать самые ранние эпохи: космологию после Большого взрыва, период реионизации, время, когда первые звезды и галактики начали преобразовывать молодую Вселенную, и формирование самых ранних галактик.

Местоположение самого объекта не случайно. FYST находится на высоте 5600 метров над уровнем моря, примерно в 200 метрах от вершины Серро-Чайнантор. На этой высоте телескоп находится над большей частью атмосферы, которая обычно ослабляет и поглощает субмиллиметровые волны.

Главным препятствием для такого рода наблюдений является водяной пар, а Атакама — одно из самых засушливых мест на Земле. Такое сочетание высоты и крайней сухости создает для астрономов условия, которые просто невозможно достичь в большинстве регионов мира.

Сама конструкция телескопа сначала была собрана в Германии, затем разобрана на большие секции, перевезена баржами и кораблями в Чили, а потом доставлена на гору грузовиками. Самые тяжелые компоненты весили около 60 тонн. Производитель конструкции, компания CPI Vertex Antennentechnik, занималась проектированием, моделированием, материаловедением, производством и координацией проекта. Таким образом, FYST — это не только научный проект, но и значительное инженерное достижение.

#космос #астрономия #вселенная #fyst #субмиллиметровый телескоп
Источник: phys.org
