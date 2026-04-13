В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о популярности генеративного искусственного интеллекта у москвичей и дали рекомендации, как грамотно проверять ответы нейросетей.

В пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) рассказали о вовлеченности москвичей в цифровую среду. Специалисты ДИТ отметили глубину взаимодействия жителей столицы с цифровыми технологиями, особенно с искусственным интеллектом (ИИ) — каждый второй использует технологию. Также эксперты дали рекомендации по проверке результатов нейросетей.

Изображение: нейросеть freepikС помощью ИИ можно создавать новый контент (музыку, тексты, изображения), который практически неотличим от произведенного человеком. Также нейросети могут давать советы и предоставлять информацию по самым разным вопросам — исходя из источников на которых та или иная ИИ-модель обучена. Столичный Департамента информационных технологий обращает внимание, что искусственный интеллект может ошибаться или даже давать заведомо неверную информацию.

Аналитики ДИТ выяснили, что 8 из 10 использующих генеративный ИИ жителей Москвы проверяют данные, которые им выдает ИИ. Более трети — 36% — делают это всегда. Время от времени проверяют результаты нейросетей менее половины жителей Москвы (47%).

В ДИТ подчеркивают, что москвичи проверяют подлинность предоставленной ИИ-моделями информации, если речь идет о сложных запросах. Обычный поиск информации или общение (диалоги) с чат-ботами на отстраненные темы не нуждаются в дополнительной верификации, судя по всему, полагают жители столицы.

В ДИТ дали несколько рекомендаций, как лучше всего верифицировать ответы нейросетей. Например, стоит оценить логику и последовательность ответов чат-бота — не содержат ли они внутренних противоречий или попросту абсурдны. Также рекомендуется ознакомиться с ответами в других чат-ботах.

Конечно же, необходимо в любом случае обратить внимание на какой источник ссылается нейросеть, насколько актуальна предоставленная искусственным интеллектом информация. В случае необходимости получить рекомендацию/совет в специализированных областях или в довольно чувствительной сфере, например, медицине, лучше всего обратиться к специалистам для профессиональной консультации, заключают аналитики ДИТ.