kosmos_news
Более трети жителей Москвы всегда проверяют результаты нейросетей
В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о популярности генеративного искусственного интеллекта у москвичей и дали рекомендации, как грамотно проверять ответы нейросетей.

В пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) рассказали о вовлеченности москвичей в цифровую среду. Специалисты ДИТ отметили глубину взаимодействия жителей столицы с цифровыми технологиями, особенно с искусственным интеллектом (ИИ) — каждый второй использует технологию. Также эксперты дали рекомендации по проверке результатов нейросетей.
Изображение: нейросеть freepikС помощью ИИ можно создавать новый контент (музыку, тексты, изображения), который практически неотличим от произведенного человеком. Также нейросети могут давать советы и предоставлять информацию по самым разным вопросам — исходя из источников на которых та или иная ИИ-модель обучена. Столичный Департамента информационных технологий обращает внимание, что искусственный интеллект может ошибаться или даже давать заведомо неверную информацию.

Аналитики ДИТ выяснили, что 8 из 10 использующих генеративный ИИ жителей Москвы проверяют данные, которые им выдает ИИ. Более трети — 36% — делают это всегда. Время от времени проверяют результаты нейросетей менее половины жителей Москвы (47%).

В ДИТ подчеркивают, что москвичи проверяют подлинность предоставленной ИИ-моделями информации, если речь идет о сложных запросах. Обычный поиск информации или общение (диалоги) с чат-ботами на отстраненные темы не нуждаются в дополнительной верификации, судя по всему, полагают жители столицы.

В ДИТ дали несколько рекомендаций, как лучше всего верифицировать ответы нейросетей. Например, стоит оценить логику и последовательность ответов чат-бота — не содержат ли они внутренних противоречий или попросту абсурдны. Также рекомендуется ознакомиться с ответами в других чат-ботах.

Конечно же, необходимо в любом случае обратить внимание на какой источник ссылается нейросеть, насколько актуальна предоставленная искусственным интеллектом информация. В случае необходимости получить рекомендацию/совет в специализированных областях или в довольно чувствительной сфере, например, медицине, лучше всего обратиться к специалистам для профессиональной консультации, заключают аналитики ДИТ.

#россия #искусственный интеллект #ии #нейросети #москва #информационные технологии #цифровые технологии
Источник: mos.ru
Популярные новости

Google удалила Doki Doki Literature Club из Play Store спустя несколько месяцев после релиза
+
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
8
Huawei опередила Apple с выпуском складного смартфона Pura X Max с горизонтальным форм-фактором
+
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
1
RKS Global: 22 из 30 популярных приложений России отслеживают установку VPN на мобильных устройствах
+
Samsung расширит ИИ-защиту от мошенничества на Galaxy S26 и складные модели смартфонов
+
Krafton и Neptune запустили конкурс для разработчиков игр с призовым фондом в $5 млн
+
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
10
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
8
Управление гражданской авиации США планирует нанимать геймеров на должности авиадиспетчеров
+
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
8
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
3
Resident Evil: Requiem лишилась защиты Denuvo спустя 40 дней после релиза
+
Китайская компания Unitree запускает глобальные продажи человекоподобных роботов R1 через AliExpress
+
Официальные рендеры Motorola Razr 70 раскрыли дизайн и цветовые варианты смартфона
+
В США отменили 158-летний запрет на домашнее производство спиртных напитков
+
Хакерская группа ShinyHunters заявила о взломе Rockstar Games и потребовала выкуп
+
Первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля
+
В Москве открыли движение по самому протяжённому трамвайному диаметру в мире
+

Популярные статьи

«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
1
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
24
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
4
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 4
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
07:03
Он же пишет про накидываение более старым. У меня есть в пользовании gtx750ти, на которой я ктстаи сабнотику почти всю прошел в ковид от скуки, там из-за 2гб видеопамяти с кач-вом текстур не совсем хо...
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Александр Паваль
06:42
Конечно, америкосы не летали в 69 на Луну. С чего бы. Тогда компьютеры были всего 42 КБ.
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Эдуард Кузнецов
05:39
Подпись в конце комментария прям в точку.)
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
Эдуард Кузнецов
05:37
Новость из разряда "а в Америке негров линчуют." Приравнивать демократический процесс по взаимной критике средств информации и владельца мессенджера и целенаправленную политику по запрету и блокировк...
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
Сергей Зинкевич
04:56
Пылесос для лунной образивной пыли надо
«Росатом» рассматривает создание АЭС на Луне
Bernigan
03:09
"Не хочу учиться новому и продвинутому". Точно, это как с ДЛСС и амудешниками, ну и остальными свидетелями несуществующего "мыла"
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
TM1
02:47
это все словечки. Реальный бой идет за кулисой. Вот банкиры уже два дня подштанники отстирывают после доклада о возможностях нейронки по обходу защиты. https://finance.yahoo.com/sectors/technology/a...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
Евгений Шрайнер
23:37
А зачем? Карту посматри. Кому оно нужнее?
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
No Fate
22:23
Ты не поверишь, США много лет, до 2022 года были первой экономикой мира, и до сих пор не могут построить хотя бы один атомный ледокол.
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
deema35
21:51
Просто сейчас нейронки на пике моды, а молодые любят всё модное. Но любая мода когданибудь пройдёт. Совсем недавно была мода на смартфоны. И многие говорили что компьютеры больше некому не нужны. А л...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
