Объект призван обеспечить полную независимость предприятия от дефицитных литых заготовок при производстве двигателей для российских самолетов.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в настоящее время ведет работы по возведению нового производственного комплекса для изготовления всех типов литых деталей для авиадвигателей. Строительство объекта началось в 2026 году, обращает внимание ресурс «Техносфера Россия». Изображение: нейросеть freepikНа площадке общей площадью 17000 квадратных метров будет расположен участок для вакуумного литья жаропрочных сплавов. Особенность нового цеха заключается в том, что он объединит научно-исследовательские центры и лаборатории, специализирующихся на послойном создании изделий. Этот так называемый кластер аддитивных технологий объединяет моделирование, прототипирование и пост-обработку для ускорения внедрения промышленных инноваций.

В цехе будет налажено производство новых отечественных турбовинтовых двигателей ВК-800 мощностью 800 л.с. Ожидается, что ими будут оснащены самолеты ЛМС-901 «Байкал» (версия ВК-800СМ), вертолеты Ансат, Ка-226, Ми-54 (версия ВК-800В). Предположительно, ВК-800 заменят и старые двигатели самолетов Як-40.

В УЗГА заявили, что новая производственная линия обеспечит весь процесс изготовления литых заготовок: от переработки сырья до выпуска готового изделия. То есть, не будет необходимости привлекать сторонних подрядчиков на ключевых этапах производства двигателей.

Известно, что в большом комплексе будет действовать инженерно-конструкторский кластер. В рамках этой объединенной сети производственных линий планируется разрабатывать, проектировать и внедрять новые технические решения. Также особое внимание уделяется цифровизации процессов при изготовлении деталей.