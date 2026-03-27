Это самый мощный и высокопроизводительный компьютер в линейке Mac

Apple прекратила производство Mac Pro и, согласно собственным заявлениям, больше не планирует выпускать оборудование для этой линейки моделей. Как сообщает 9to5Mac, устройство было удалено с веб-сайта компании в четверг, 26 марта.

Страница продукта теперь перенаправляет заинтересованных пользователей непосредственно на общий обзор моделей Mac. Mac Studio окончательно заменил Mac Pro в качестве основного решения для профессиональных пользователей. Компактная система уже может быть сконфигурирована с чипом M3 Ultra, в то время как Mac Pro технически остается на уровне M2 Ultra с июня 2023 года.

Благодаря наличию до 80 графических ядрер и 256 гигабайтам общей памяти модель Studio предлагает производительность, которая превосходит Mac Pro. Он считается устаревшим для большинства рабочих процессов. Это означает, что акцент теперь будет смещен на более компактный форм-фактор, который, однако, жертвует внутренней расширяемостью через слоты PCIe.

Ключевой причиной этого шага, вероятно, является дальнейшее развитие операционной системы macOS Tahoe. В версии 26.2 компания реализовала функцию, обеспечивающую RDMA через Thunderbolt 5. Эта технология позволяет подключать несколько систем Mac с чрезвычайно низкой задержкой, обеспечивая модульное масштабирование вычислительной мощности.

Однако важно учитывать, что с прекращением выпуска Mac Pro Apple лишает пользователей возможности устанавливать стандартные карты расширения. После перехода на собственную архитектуру чипов Apple система больше не поддерживала выделенные графические карты сторонних производителей, что существенно ограничивало использование слотов расширения.

В текущей линейке устройство выглядело как пережиток тех времен, когда процессоры все еще были от Intel и требовали массивного охлаждения и много места. Те, кому сегодня нужна максимальная производительность, все чаще обращаются к специализированным решениям, таким как Mac Studio.

После прекращения выпуска настольных моделей, линейка настольных компьютеров производителя теперь состоит исключительно из iMac, Mac mini и Mac Studio. Дополняет её новый относительно недорогой MacBook Neo.