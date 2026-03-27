SpaceX в июне впервые продаст свои акции широкому кругу инвесторов на бирже

SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов в ходе запланированного IPO. По сообщениям изданий «The Information» и forbes.ru, ссылающихся на информированные источники, выход космической компании Илона Маска на фондовый рынок запланирован на июнь. Однако конкретная дата пока не объявлена.

Скорее всего, компания SpaceX установит новый рекорд: до сих пор крупнейшим за всю историю считалось IPO Saudi Aramco в 2019 году, объем которого составил 29 миллиардов долларов. Компания Маска также сразу же станет шестой по стоимости публично торгуемой компанией в мире. Больше нее будут стоить только Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.

Рынок IPO показал признаки восстановления в 2025 году после трех лет относительной стагнации. Теперь SpaceX может стать предвестником серии мега-IPO. Маск планирует инвестировать средства от IPO в космические центры обработки данных. В то же время, однако, появляется всё больше новых конкурентов, таких как Blue Origin — космическая компания, основанная Джеффом Безосом, основателем Amazon.

Ожидается, что в рамках IPO будет предложена лишь небольшая часть акций SpaceX. Последняя оценка космической компании во время приобретения xAI составляла 1,25 триллиона долларов. По данным Bloomberg, SpaceX теперь стремится к значительно более высокой оценке — более 1,75 триллиона долларов.

Всего несколько недель назад потенциальный объем размещения оценивался примерно в 50 миллиардов долларов. На встрече с инвесторами в среду руководители SpaceX, как сообщается, пересмотрели эту цель в сторону повышения. Это будет означать, что менее пяти процентов акций компании будут размещены на фондовом рынке, при этом более 20 процентов акций будут предложены розничным инвесторам — вдвое больше обычного процента для IPO.

Сообщается, что Маск предпочитает американскую технологическую биржу Nasdaq для рекордного IPO — но это зависит от выполнения определенных условий. Компания SpaceX должна быть включена в индекс Nasdaq 100 как можно скорее. Этот индекс отслеживает 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на американской технологической бирже.

В зависимости от результатов SpaceX, сам Маск может стать первым в мире триллионером после IPO. Журнал Forbes в настоящее время оценивает его состояние примерно в 830 миллиардов долларов.