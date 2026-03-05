Renault заявляет о высокой доле произведенных во Франции компонентов в своей электрической модели 5 E-Tech. Выяснилось, что значительная часть комплектующих поступает из Китая.

Европейский союз давно планирует введение новых правил (Made in EU, то есть «Сделано в ЕС») в автомобильной промышленности внутри ЕС. Проект направлен на продвижение производимых в странах-членах ЕС товаров и развитие местного производства. Внедрение этих правил в автомобильной промышленности помогло бы ей справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.

Изображение: нейросеть freepikОдним из сторонников полного внедрения правил «Сделано в ЕС» была Франция, где автомобильная промышленность является движущей силой экономики. Яркий пример — Renault, которая заявляет, что ее модель 5 E-Tech собирается из компонентов местных поставщиков.

Этот электромобиль, вдохновленный классической моделью 1970-х и 1980-х годов, производится в Дуэ на севере Франции, недалеко от Лилля и бельгийской границы. По данным Renault, 80% поставщиков комплектующих для этого хэтчбека и его спортивного варианта Alpine A290 расположены в радиусе 300 км от завода.

Может быть интересно

По просьбе Reuters французская компания A2MAC1, занимающаяся разборкой автомобилей для оценки их компонентов, провела обзор двух популярных европейских электромобилей — Volkswagen ID.3 и Renault 5. Была проанализирована стоимость всех деталей — сумма затрат на компоненты, необходимые для производства автомобиля, — с разбивкой по странам.

Компания A2MAC1 определила, что на комплектующие, поставляемые из ЕС, приходится лишь 51% стоимости автомобиля Renault, в то время как на комплектующие, поставляемые Китаем, приходится 41% стоимости. Только если исключить из стоимости машины батареи — дорогие и произведенные в Китае — доля стоимости комплектующих из ЕС для Renault достигает примерно 76%. Только тогда автомобиль будет соответствовать порогу, установленному Европейским Союзом. Поэтому Renault необходимо найти поставщика батарей во Франции, если она хочет претендовать на поддержку ЕС.