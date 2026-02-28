Появились энергетические характеристики Samsung Galaxy A37 и A57, согласно которым смартфоны обеспечат более длительное время автономной работы.

Стали известны некоторые подробности о грядущих бюджетных смартфонах Samsung. Galaxy A57 и Galaxy A37 будут снабжены мощными аккумуляторами, но в продажу они поступят по цене значительно меньшей, чем Galaxy S26. Ожидается, что смартфоны появятся на европейском рынке в марте. Это варианты для тех, кто не хочет тратить больше тысячи евро на смартфон.

Изображение: нейросеть freepikС июня прошлого года все смартфоны, продаваемые в Европейском Союзе, поставляются со специальными энергетическими характеристиками – так называемыми энергетическими этикетками, обязательными информационными наклейками на технике, указывающие класс эффективности использования энергии (от A до G или A+++ до D). Документы также содержат информацию о времени автономной работы, устойчивости к падениям, водостойкости, простоте ремонта и времени работы от батареи.

В сеть просочились соответствующие документы для двух грядущих телефонов Samsung: Galaxy A57 и Galaxy A37. Оба смартфона, как утверждается, имеют батареи, которые сохранят 80% своей первоначальной емкости после 1200 полных циклов зарядки. Они также обеспечат длительное время автономной работы:

Galaxy A57 — до 52 часов (батарея 5000 мАч, зарядка 45 Вт);

Galaxy A37 — до 53 часов (батарея 5000 мАч, зарядка 45 Вт).

Их предшественники, Galaxy A56 и A36, должны были обеспечить до 2000 циклов зарядки, прежде чем емкость батареи упадет до 80%. При этом Samsung немного улучшила время автономной работы — более чем на 10 часов (как и в серии S26). Меньшее количество циклов означает более короткий срок службы батареи и более частую замену батареи.

Интересным изменением в новых Galaxy A57 и A37 стала улучшенная водостойкость по стандарту IP68. Предыдущее поколение имело защиту IP67. Таким образом, новые модели должны быть более водостойкими при длительном погружении на большую глубину.

Samsung Galaxy A57 продолжает демонстрировать высокую устойчивость к падениям – смартфон получил рейтинг A, а Galaxy A37 – рейтинг B (улучшение по сравнению с рейтингом C у Galaxy A36). Вероятно, компания оснастит бюджетную модель закаленным стеклом, более устойчивым к падениям и разбиванию.

Не стоит ожидать существенных изменений в характеристиках обоих телефонов. Samsung, скорее всего, сосредоточится на обновлении процессора — Exynos 1680 будет установлен в A57, а Galaxy A37 будет использовать Exynos 1480 (взятый из Galaxy A55). В остальном экраны, дизайн и камеры должны быть очень похожи на своих предшественников.

Galaxy A57 станет лучшим выбором для большинства людей, которые не хотят переплачивать за S26 или S26 Ultra (они стоят в 2-3 раза дороже).