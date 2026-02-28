Китайские исследователи изменили растворитель в электролите. Новый растворитель значительно повышает плотность энергии батарей — до 700 Вт·ч/кг.

Китайские исследователи совершили прорыв в области литиевых батарей. Они разработали новую электролитную систему, которая обеспечивает плотность энергии до 700 Вт·ч/кг. Для сравнения, современные литиевые батареи, предлагаемые известными производителями, такими как CATL, достигают лишь 250 Вт·ч/кг. Изображение: нейросеть freepikЭто означает, что если установить новый тип батареи из Китая в электромобиль, батарея весом 450 кг сможет обеспечить запас хода до 2000 км без подзарядки. Ключевым элементом изобретения является фторированный углеводородный растворитель, улучшающий электролит. Он повышает растворимость солей лития.

Традиционные электролиты литий-ионных батарей содержат соли лития, а также карбонатную жидкость, растворяющую эти соли. Однако для их диспергирования требуются большие количества этой жидкости. Кроме того, соли и растворитель сильно связываются, что препятствует переносу заряда между поверхностями.

Поэтому китайские исследователи протестировали новый растворитель, содержащий фторированные углеводороды, который связывается с литием менее прочно и более эффективно диспергируется внутри батареи. Это решение позволяет достичь более высокой плотности энергии. Более того, требуется меньшее количество растворителя.

Литий-ионная батарея демонстрирует выдающиеся результаты не только при комнатной температуре, но и в условиях сильного холода. Исследователи смогли показать, что она по-прежнему достигает плотности энергии 400 Вт·ч/кг даже при температуре -50 °C.