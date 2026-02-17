В пещере в Румынии нашли устойчивый к современным антибиотикам штамм бактерий. Это открытие может помочь создать новые препараты.

Румынские исследователи в пещере Скаришоара пробурили ледяной керн длиной 25 метров. Это был не обычный лед, а своего рода климатический и биологический архив, охватывающий последние 13 000 лет истории планеты. Чтобы избежать загрязнения образцов современными микробами, фрагменты льда были помещены в стерильные пакеты с регулируемой температурой и заморожены, после чего отправлены непосредственно в лабораторию Института биологии в Бухаресте.

Там исследователи выделили штамм бактерий под названием Psychrobacter SC65A.3. Анализ показал, что этот микроорганизм произошел из слоя льда возрастом 5000 лет. Группа исследователей под руководством доктора Кристины Пуркареи обнаружила, что этот элемент не только мог выжить при низких температурах, но и обладает генетическим арсеналом, который превзошел бы многие современные супербактерии (устойчивых к большинству существующих антибиотиков и противомикробных препаратов).

Ученые протестировали устойчивость Psychrobacter SC65A.3 к 28 различным антибиотикам из 10 классов, широко используемых в медицине. Они обнаружили, что бактерия устойчива к ключевым препаратам, включая те, которые используются для борьбы с туберкулезом, колитом и инфекциями мочевыводящих путей. Рифампицин, ванкомицин и ципрофлоксацин, жизненно важные препараты, применяемые в больницах по всему миру, просто не действуют на этот микроорганизм.

Это первое подтвержденное исследование, в котором штамм рода Psychrobacter продемонстрировал устойчивость к таким препаратам, как триметоприм и клиндамицин. Это открытие доказывает, что механизмы защиты микроорганизмов эволюционировали в природе задолго до того, как человек изобрел пенициллин. Пещерный лед оказался гигантским резервуаром генов, позволяющих бактериям выживать при контакте с опасными веществами.

Это открытие проливает новый свет на последствия изменения климата. Если глобальное потепление приведет к массовому таянию ледников и вечной мерзлоты, миллиарды этих спящих микробов могут попасть в окружающую среду. Гены устойчивости могут передаваться современным бактериям, усугубляя глобальный кризис антибиотикорезистентности.

С другой стороны, анализ бактерии выявил почти 600 генов с ранее неизвестными функциями. Более того, этот микроб может подавлять рост других патогенов, включая грибы и вирусы. В его ДНК обнаружено одиннадцать генов, которые потенциально могут убивать другие микробы. Доктор Пуркареа отмечает, что уникальные ферменты и соединения, вырабатываемые этим штаммом, могут быть использованы для создания совершенно нового поколения антибиотиков.