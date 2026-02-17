QR-код можно прочитать только с помощью электронного микроскопа, потому что его размер меньше бактерии.

Первоначально разработанные для логистики в японской автомобильной промышленности, QR-коды за последние 30 лет завоевали различные области применения. В общественных местах, в СМИ или в музеях пользователи могут получить доступ к дополнительной информации с помощью QR-кодов.



Изображение: нейросеть freepik

QR-коды также используются в цифровизации платежных транзакций. Исследователи из Венского технического университета видят для них новое применение. Вместе с компанией Cerabyte, специализирующейся на технологиях хранения данных, они разработали самый маленький в мире QR-код. Согласно пресс-релизу, QR-коды, занимающие площадь 1,98 квадратных микрометра, меньше большинства бактерий.

Может быть интересно «Созданная нами структура настолько тонкая, что её нельзя увидеть даже в световых микроскопах», — говорит Пол Майрхофер из Венского технического университета.

Для этого требуется электронный микроскоп: исследовательская группа выточила отдельные пиксели размером всего 49 нанометров в тонком керамическом слое с помощью сфокусированных ионных пучков.

Этот материал остается стабильным и долговечным даже в экстремальных условиях. Поэтому исследователи хотят использовать QR-коды, напечатанные на этих материалах, для долговременного хранения данных. Это решение позволит хранить более двух терабайт данных на одной странице формата А4.

В отличие, например, от центров обработки данных, керамические носители информации не требуют внешнего источника питания. Это может снизить выбросы CO 2 при длительном хранении. Кроме того, по словам исследовательской группы, эти носители практически неразрушимы.

В будущем исследователи планируют экспериментировать с другими материалами, увеличить скорость записи и разработать масштабируемые производственные процессы. Цель — сделать керамические устройства хранения данных пригодными для промышленного использования. Помимо QR-кодов, проект также будет сосредоточен на разработке более сложных структур данных, которые можно записывать и считывать с тонких керамических пленок.