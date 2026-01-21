Париж готов принять в них участие и внести вклад в проведение, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Елисейский дворец объявил в среду, 21 января, что Франция запрашивает учения НАТО в Гренландии и готова внести свой вклад в их проведение. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на канцелярию президента. О масштабе учений не уточняется.







«Франция запрашивает учения НАТО в Гренландии и готова внести свой вклад», — сообщили информационное агентство AFP и газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Франция является одним из европейских государств-членов НАТО, которые ранее направляли группы солдат на учения в Гренландии, организованные Данией. Эти инициативы связаны с претензиями США на датский остров и заявлениями президента страны Дональда Трампа (Donald John Trump) о возможных интересах в регионе со стороны России и Китая.

Глава Белого дома настаивает на том, что Гренландия, богатая полезными ископаемыми, имеет жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов и НАТО. По словам источников в Париже, полноценные учения НАТО, во-первых, позволили бы Вашингтону принять в них участие, а во-вторых, продемонстрировали бы, что европейцы серьезно относятся к безопасности в Арктике.