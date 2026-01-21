Сайт Конференция
kosmos_news
Le Figaro: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии
Париж готов принять в них участие и внести вклад в проведение, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Елисейский дворец объявил в среду, 21 января, что Франция запрашивает учения НАТО в Гренландии и готова внести свой вклад в их проведение. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на канцелярию президента. О масштабе учений не уточняется.


«Франция запрашивает учения НАТО в Гренландии и готова внести свой вклад», — сообщили информационное агентство AFP и газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Франция является одним из европейских государств-членов НАТО, которые ранее направляли группы солдат на учения в Гренландии, организованные Данией. Эти инициативы связаны с претензиями США на датский остров и заявлениями президента страны Дональда Трампа (Donald John Trump) о возможных интересах в регионе со стороны России и Китая.

Глава Белого дома настаивает на том, что Гренландия, богатая полезными ископаемыми, имеет жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов и НАТО. По словам источников в Париже, полноценные учения НАТО, во-первых, позволили бы Вашингтону принять в них участие, а во-вторых, продемонстрировали бы, что европейцы серьезно относятся к безопасности в Арктике.

#нато #франция #гренландия #учения
Источник: lefigaro.fr
Сейчас обсуждают

Alex_023
14:28
Не, разговоры о скидках это всегда разговоры о том, сколько ты согласен бесплатно поработать. И проданная со скидкой $700 приставка означает, что разработчики игр (производители железа) в той же Sony ...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Китя.
14:25
Ну не яж таблицу составлял. Eсли не веришь бери 9800Х3D.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Дмитрий Малинин
14:17
так у меня 7600х, а его даже в таблице нет
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
corsi
13:53
Пока не будет развитой инфраструктуры с достаточным количеством зарядных станций - это все херня.
Электромобили могут заменить машины с двигателями внутреннего сгорания в холодных регионах
Evgeniy Dyachkov
13:52
Так давно известно, что и иксбокс, и плойка продавались/продаются или совсем по себестоимости, или, даже в убыток. И никого это не волнует, такие конторы как майки или сони могут себе позволить играть...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Redneck_prm_blog
13:12
Электромобиль сам управляет температурой батареи, в том числе в некоторых и подогревая ее при особо низких температурах. Плюс сейчас набирает оборот производство натриевых батарей, которые до -40 раб...
Электромобили могут заменить машины с двигателями внутреннего сгорания в холодных регионах
Родион Вестов
13:11
Ну такие, где акцент делается: - на как формуле 1, такие да, исчезнут. А вот, те, у которых пассивная и активная антидроновая защита, как новые российские, те еще послужат. Дроны это всего-лишь умные...
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
aoxoa1
12:53
Что вы с ними делаете что дохнут за 2 года? У меня около 15 ссд в работе. Даже всякие нетаки и кингпеки 10-летней давности обьемом по 256 живы. Но я не задрачиваю диски тестами, просто ставлю и исполь...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:38
Придется через пару лет всё-таки покупать ssd по конским ценам. Потому как обычно срок жизни дешманских сейчас как раз 2-3 года
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:36
Не будет этого в ближайшие пару лет. Подняли цены на 300 процентов , а опустят на 30 максимум
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
