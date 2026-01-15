Это свидетельствует о конкурентоспособности страны на мировых рынках. Рост обеспечен за счет переориентации экспорта с США на развивающиеся рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

Китай стремится заменить импорт отечественным производством и добиться большей независимости в промышленности, науке и технологиях. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, торговый профицит — соотношение стоимости товаров и услуг, проданных за рубеж, к импорту — по оценкам, достиг $1,2 трлн в 2025 году, что на 20% больше, чем годом ранее.

Торговый профицит обусловлен такими факторами, как растущий экспорт в ЕС, Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, слабый импорт, низкая покупательная способность и слабость китайской валюты (юаня). Продолжающийся обвал китайского рынка недвижимости с 2021 года истощил часть сбережений китайцев, лишив их возможности покупать товары на отечественных заводах. В результате часть продукции экспортируется.

Кроме того, слабость юаня делает китайские товары дешевле на зарубежных рынках, что повышает привлекательность экспорта. По словам Ван Цзюня, заместителя директора Главного таможенного управления Китая, китайский импорт был ограничен экспортным контролем в других странах, вызванным «политизацией экономических вопросов».

По данным The New York Times, Китай не фиксировал торгового дефицита с 1993 года, а торговый профицит в 2025 году значительно превысил предыдущие мировые рекорды – даже с учетом инфляции.