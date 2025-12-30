kosmos_news
Профессор Леб допустил наличие в нашей Солнечной системе триллиона подобных 3I/ATLAS объектов
Астроном Ави Леб после пятилетнего исследования астрономических объектов выяснил, насколько редко встречаются кометы, подобные 3I/ATLAS.

Известный сторонник версии об искусственном происхождении межзвездного объекта 3I/ATLAS Ави Леб в своем блоге подвел итоги уходящего года, обратив внимание на главное событие в астрономии. Профессор Гарварда не считает прибытие кометы 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему чем-то уникальным.
По его оценке, 3I/ATLAS (если принять за данность, что это естественная комета) является частью огромной популяции. В галактике Млечный Путь находятся 1023 подобных объектов, пишет Леб.

Напомним, 3I/ATLAS, был замечен 1 июля 2025 года. Космический телескоп TESS обнаружил на архивных снимках межзвездный объект 3I/ATLAS почти за 2 месяца до официального открытия, что может опровергнуть версию об его искусственном происхождении. За последние 8000 лет он путешествовал по региону во Вселенной, содержащему объекты, гравитационно связанные с Солнцем.

3I/ATLAS достиг середины своего путешествия по Солнечной системе 29 октября 2025 года на минимальном расстоянии в 203 миллиона километров от Солнца. Исходя из предположения, что 3I/ATLAS — это естественный объект, перемещающийся по случайно выбранной траектории, Ави Леб оценил, сколько небесных тел этого типа движется по Солнечной системе. Астроном подсчитал, что в Солнечной системе сейчас должно быть триллион объектов, подобных 3I/ATLAS.

В общей сложности 100 миллиардов звёзд в галактике Млечный Путь образовали за последние 10 миллиардов лет популяцию межзвёздных комет, подобных 3I/ATLAS. Как пишет Леб, в одной только галактике Млечный Путь насчитывается 1023 подобных объектов, а в наблюдаемом объёме Вселенной — 1034.

В таком случае, по оценке Ави Леба, 3I/ATLAS не является уникальным или особенным небесным телом. За время существования Земли было совершено миллиард подобных межзвёздных пролетов комет.

#космос #астрономия #комета #3i/atlas
Источник: avi-loeb.medium.com
Популярные новости

Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
5
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
5
Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
Дуров: 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться Telegram
14
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Bloomberg: Богатые китайцы покупают недвижимость в Зимбабве
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+

Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
119
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
+
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
+

Сейчас обсуждают

IRanPast
15:09
Нафиг он тебе сдался? Там же клиника по полной программе )))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Кошмарин
15:02
Опа! Слышь, Кузнецов, ты че, решил в философы поиграть? "Жрать", "ненапряжео"... Ты че, вообще не в курсе, как дела делаются? Ты реально считаешь, что твой личный комфорт важнее, чем порядок в государ...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Китя -конч и обсос
14:49
Да неужели.Че ты конч несешь.Кстати,напомни в каком месте генерация например у 3090
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя -конч и обсос
14:48
Как могли выпустить такого как Китя.жаль у тебя не предохранялись.Одним скуфом уродом меньше было бы на земле
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя -конч и обсос
14:46
Не забывая традицию ,представляю главных чмырей сайта -Слева -обсос дерьмитрий Непранов после случки за админами за 5080.Справа -активный гей гном Чуков.Он же маша -полотер.Опущенный и дырявый
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
K0nst4nt1n
14:06
Так это отвлекающий манёвр - они там компоненты ядерного топлива могут разместить, подорвать, заразить всё вокруг и ещё Россию обвинить. Потому и заявляют заранее что там якобы завод будет.
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
Артур Поздняков
13:41
Илошка уже на Марсе?
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
Китя.
13:32
Во глянь борода приколхозил охлад просверлил кожух к амудэ радеоно R9700 с 32 ГБ как карта шибко горячая. Бери зимой не замерзнешь. Это как можно выпускать такой лютейший калл.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Dmitrij Dmitrij
13:30
Полстраны углем топится, а они на Венеру решили полететь
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Алексей Кузнецов
13:16
Базу на Луне Роскосмос построил в 2015г. Многоразовые корабли (3шт разных) бороздят просторы больших театров. Ядерные буксиры (2шт разных) возят гелий3 с Луны бочками! Ура, граждане свои-буржуинские, ...
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter