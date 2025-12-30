Астроном Ави Леб после пятилетнего исследования астрономических объектов выяснил, насколько редко встречаются кометы, подобные 3I/ATLAS.

Известный сторонник версии об искусственном происхождении межзвездного объекта 3I/ATLAS Ави Леб в своем блоге подвел итоги уходящего года, обратив внимание на главное событие в астрономии. Профессор Гарварда не считает прибытие кометы 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему чем-то уникальным.

По его оценке, 3I/ATLAS (если принять за данность, что это естественная комета) является частью огромной популяции. В галактике Млечный Путь находятся 1023 подобных объектов, пишет Леб.

Напомним, 3I/ATLAS, был замечен 1 июля 2025 года. Космический телескоп TESS обнаружил на архивных снимках межзвездный объект 3I/ATLAS почти за 2 месяца до официального открытия, что может опровергнуть версию об его искусственном происхождении. За последние 8000 лет он путешествовал по региону во Вселенной, содержащему объекты, гравитационно связанные с Солнцем.

3I/ATLAS достиг середины своего путешествия по Солнечной системе 29 октября 2025 года на минимальном расстоянии в 203 миллиона километров от Солнца. Исходя из предположения, что 3I/ATLAS — это естественный объект, перемещающийся по случайно выбранной траектории, Ави Леб оценил, сколько небесных тел этого типа движется по Солнечной системе. Астроном подсчитал, что в Солнечной системе сейчас должно быть триллион объектов, подобных 3I/ATLAS.

В общей сложности 100 миллиардов звёзд в галактике Млечный Путь образовали за последние 10 миллиардов лет популяцию межзвёздных комет, подобных 3I/ATLAS. Как пишет Леб, в одной только галактике Млечный Путь насчитывается 1023 подобных объектов, а в наблюдаемом объёме Вселенной — 1034.

В таком случае, по оценке Ави Леба, 3I/ATLAS не является уникальным или особенным небесным телом. За время существования Земли было совершено миллиард подобных межзвёздных пролетов комет.