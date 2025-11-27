Продукт уже называют «идеальной обувью для детей 90-х»: эти кроссовки Nike можно использовать как 16-битную консоль, выпущенную компанией Nintendo в 1990 году.

В честь 35-летия Super Nintendo (SNES) дизайнер объединил консоль с культовыми кроссовками Nike Air Max. Их можно использовать как игровую приставку, а также просто носить. По словам дизайнера Густаво Бонзанини, эта идея появилась после того, как он увидел примеры сотрудничества между брендами кроссовок и видеоигр. Чтобы всё это работало, Бонзанини придумал несколько решений. Даже картриджи с играми для SNES были слишком велики, чтобы поместиться в кроссовок, не говоря уже о всей консоли. Поэтому Бонзанини использовал Raspberry Pi Zero W и эмулятор RetroPie, как сообщает The Verge.

Дизайнер разместил всю электронику, включая аккумулятор, обеспечивающий 30 минут игры, в язычках кроссовок. Разработчик также проявил изобретательность в вопросах подключения, найдя идеальный баланс между ретро- и современной функциональностью. Хотя интегрированная Raspberry Pi Zero W имеет порт HDMI, Бонзанини также оснастил её цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) для создания аутентичного ощущения 90-х. Консоль можно подключить к телевизору с помощью кабеля RCA/Phono, что идеально соответствует вайбу 90-х.

Чтобы избежать лишних проводов, классический контроллер Super Nintendo в данном случае не требует проводного подключения. Бонзанини сделал его совместимым с Bluetooth с помощью комплекта для модификации 8BitDo. Таким образом, можно сказать, что дизайнер умело интегрировал современные технологии в культовый продукт, чтобы создать по-настоящему функциональное игровое устройство.