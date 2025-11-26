По прогнозам маркетологов, в этом году Apple обгонит Samsung и станет лидером по продажам смартфонов. Это связано с тем, что пользователи спустя несколько лет стали покупать новые модели телефонов.

Согласно новому отчёту Counterpoint Research, успех линейки iPhone 17, как ожидается, позволит Apple обойти Samsung и стать ведущим производителем телефонов в мире. Американская компания Apple в этом году продаст примерно на 10% больше iPhone (по сравнению с предыдущим годом), в то время как давний лидер рынка из Южной Кореи продемонстрирует рост на 4,6%, прогнозирует аналитическая компания Counterpoint.

Этот рост продаж отчасти обусловлен популярностью серии iPhone 17, представленной в сентябре, сообщил эксперт Counterpoint Ян Ван информационному агентству Bloomberg. Многие, купившие смартфоны еще в начале пандемии (пять-шесть лет назад), также перешли на новые модели.

Кроме того, по данным аналитика, в период с 2023 по середину 2025 года было продано около 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи, вероятно, приобретут новые iPhone в ближайшие годы. Counterpoint предполагает, что Apple сможет сохранить своё доминирование на рынке смартфонов как минимум до 2029 года.

iPhone с его сенсорным экраном и моделью на базе приложений задал стандарт для современных смартфонов в 2007 году. Однако производители телефонов с операционной системой Android от Google, которые предлагали значительно более дешёвые модели, впоследствии продали больше устройств.

Samsung продала больше всего смартфонов в последние годы, за исключением рождественских кварталов, когда iPhone неизменно лидировал. После выпуска первых смартфонов Samsung Apple обвинила конкурента в копировании технологий и дизайна iPhone. Несмотря на то, что американская компания одержала победу в многолетней судебной тяжбе, Samsung оставалась лидером рынка очень долгое время. Исследователи рынка отмечают тенденцию к увеличению стоимости смартфонов в последние годы. При этом устройства используются дольше.