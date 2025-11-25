Сайт Конференция
kosmos_news
В США создадут «Миссию генезис» для лидерства в технологической отрасли
Соответствующий указ подписал Трамп. Инициативу уже сравнивают с Манхэттенским проектом.

«Миссия генезис» (Genesis Mission) — новая инициатива США для глобальной технологической конкуренции. Министерство энергетики уже сравнило её с проектом «Манхэттен» и миссиями «Аполлон». Искусственный интеллект и необходимость «энергетического доминирования» лежат в основе нового проекта.Президент Дональд Трамп подписывает указ о создании проекта. Фото: @mkratsios47/X.comПрезидент Дональд Трамп подписал соответствующий указ, направленный на увеличение финансирования исследований и разработок в области искусственного интеллекта и, кроме того, на снижение растущих цен на электроэнергию в США в условиях, когда всё больше американцев не могут оплачивать счета за оную.

Министр энергетики Крис Райт заявил, что искусственный интеллект будет использоваться для анализа огромных объёмов данных, хранящихся в 17 лабораториях Министерства энергетики. Райт также пообещал «невероятный рост темпов научных открытий и инноваций» благодаря проекту.

В заявлении Министерства энергетики подчёркивается необходимость американского «энергетического доминирования», а администрация назвала ускорение развития ядерной энергетики, термоядерного синтеза и энергосетей среди ключевых задач миссии. Вторая группа задач в более широком смысле связана с научными открытиями: благодаря сотрудничеству с промышленностью миссия стремится стимулировать инновации как в США, так и в промышленности «на десятилетия вперёд».

Третья и последняя задача — национальная безопасность. Министерство энергетики будет «создавать передовые технологии искусственного интеллекта для задач национальной безопасности, расширять системы, обеспечивающие безопасность и надёжность ядерного арсенала США, и ускорять разработку материалов, пригодных для использования в обороне».

Министерство энергетики США создаст платформу искусственного интеллекта, которую учёные и инженеры смогут использовать в своей работе. Также будет разработан портфель научных и инженерных задач, связанных с энергетикой и национальной безопасностью.

Стоит отметить, что до сих пор в области ИИ доминировали преимущественно частные лаборатории. Теперь США хотят создать государственную платформу для операций в этой области, стремясь как к энергетическому доминированию, так и к укреплению национальной безопасности.

#сша #технологии #ии
Источник: energy.gov
