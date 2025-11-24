В Италии планшет Apple продавался со скидкой более чем на 98%. Теперь покупателей просят вернуть устройства.

Итальянский магазин электроники MediaWorld продавал iPad за 15 евро. Участники программы лояльности могли приобрести iPad Air, который обычно стоит 879 евро, по этой низкой цене. Apple iPad. Источник: AppleПредложение казалось вполне выгодным: никаких скрытых платежей в рассрочку, никаких подозрительных подписок. Участники форума Reddit сообщили, что воспользовались предложением на сайте магазина. Они выбрали опцию «оплатить и забрать в магазине». Примерно через 40 минут они получили подтверждение, что планшет готов к выдаче. Платеж в размере 15 евро был принят в магазине без каких-либо проблем.

Это невероятное предложение оказалось слишком выгодным, чтобы быть правдой. Одиннадцать дней спустя MediaWorld отправила покупателям электронное письмо. В нем говорилось, что цена была указана неверно. У покупателей есть два варианта: доплатить остаток суммы со скидкой 150 евро или вернуть iPad Air. В этом случае они получат возврат в размере 15 евро и ваучер на 20 евро.

MediaWorld подтвердила Wired, что предложение было вызвано технической ошибкой. Причины ошибки не уточняются. Возможно, вместо скидки 15% была указана цена покупки в 15 евро. Итальянское законодательство содержит положение, которое аннулирует договоры, если цена явно указана неверно. Однако, по словам юриста по защите прав потребителей, поговорившего с Wired, в электронном письме MediaWorld не содержалось ни предупреждения о судебном иске, ни ссылки на этот закон. Сообщение магазина следует рассматривать как предложение, которое покупатели могут принять или отклонить.

Вполне возможно, что покупатели смогут принять или отклонить предложение. Если они не примут ни одно из двух предложений MediaWorld, компания может обратиться в суд. Однако нет уверенности, что MediaWorld действительно выиграет дело в суде. Компании придётся доказать, что покупатель сознательно воспользовался ошибкой продавца в ценообразовании.

Недостаточно просто заявить, что 98-процентная скидка должна была быть очевидной для покупателя как ошибка. Корректировка цен в режиме реального времени, распродажи, недели скидок, рекламные кампании, акции в социальных сетях и программы лояльности приводят к тому, что цены в наши дни сильно варьируются. Поэтому покупатели могли действовать добросовестно, полагая, что это специальная акция для постоянных клиентов.